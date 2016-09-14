中国热点二线城市楼市限购限贷后量跌价涨 调控政策有空可钻--新华

路透北京9月14日 - 针对中国南京、苏州等多个热点二线城市出台楼市限购限贷，新华社记者调查称，目前在政策收紧背景下，各调控城市房地产市场量跌价涨，各地在执行调控政策过程中普遍“限贷紧、限购松”，存在通过假离婚、补社保或个税等方式钻政策“空子”的现象。

报导周三援引中原地产数据显示，南京和苏州楼市8月成交量分别环比下跌8%和14%，武汉限购一周后，成交量环比下跌5%，已出台调控政策的二线城市，房地产市场均出现量跌态势。

不过据新华社记者调查，各调控城市楼市销量虽有缩减，但房价上涨态势未改，个别城市仍出现开发商捂盘惜售的情况。例如，在厦门，世茂御海墅、莲花首岸、禹洲卢卡小镇等都暂停销售，并酝酿提价；厦门金都·海尚国际、欣盛丰·森林海等项目则纷纷上调售价，涨幅多在10%左右。

报导并援引克而瑞数据称，实施限贷、限购政策满月后，南京新房价格环比涨幅超4%，苏州房价涨幅近1%；厦门限购一周后，商品住宅成交下跌89.4%，价格上涨12.6%。

而在执行房地产调控政策过程中，限贷政策审核相对严格，限购政策则较“灵活”，操作空间较大。

同策咨询研究总监张宏伟分析认为，提高二套及以上购房首付比例以及限贷，对于购房者设置的门槛上升并不高，只是购房成本略有提高。信贷政策主要由银行来执行，审核相对严格，购房者没有必要通过假离婚等手段来规避限贷。

新华记者在苏州和厦门调查发现，对于限购城市来说，目前政策执行较为“灵活”。补社保或个税的灰色产业链已有“重出江湖”的苗头。厦门一家大型中介的店长就表示，“假离婚、补税等规避手段我们都有操作经验。”

而苏州要求非苏州户籍居民家庭申请购买第二套住房时，提供自购房之日起前两年内在苏州缴纳一年及以上个人所得税或社保缴纳证明。但苏州二手房市场几乎所有的中介都表示“这不是问题，我们可以通过补缴的方式让你‘火线’获得购房资格。”

新华社报导援引多位专家建议，针对钻政策漏洞的行为，各地应查缺补漏、严格执行限购限贷措施，抑制投资投机性需求、防止房价过快上涨。房管部门应重点查处通过虚构劳动合同，伪造社保、纳税、婚姻证明材料的方式，为交易当事人骗取购房资格等违法违规行为。

从中央到地方近期陆续表态将出手整治和规范市场秩序，针对各种“钻空子”的行为进行政策“补漏”。住建部近日表示，在坚持分类调控、因城施策的同时，将加大对房地产企业和从业人员的监管，并将查处和曝光房地产的违法违规行为。

自南京和苏州8月11日重启限贷、限购以来，多个二线城市出台调控政策，控制房价过快上涨。限贷方面，苏州、武汉、南京等地分别将二套房首付款比例的门槛提高至35-50%不等，并继续停止发放三套及以上住房贷款；苏州和厦门则重启了限购政策。（完）