调查：中国股市沪综指今年或跌逾1%

资料图片显示一名投资者在沈阳一家证券公司营业部盯着股价屏幕。 REUTERS/Stringer

* 预估中值为今年底沪综指或至2,175点,明年中或至2,350点

* 调查预计今年跌幅可为1%,而去年跌幅为22%

路透上海9月26日电---一份路透对市场分析师进行的调查显示,中国股市沪综指.SSEC今年料将跌逾1%,尽管受访分析师预计现在至年底间将出现大量买盘,寄望经济和政府不稳定性会很快消失.

根据路透过去一周对12位股票策略师所做调查,他们对於今年底沪综指.SSEC的预测中值为2,175点,较周三收盘上涨8.5%.但远低於6月时调查预估的2,500点.

3月调查预计沪综指年底将升至2,725点,可挽回大部分去年失地.但现在的调查结果是2012年将录得三年连跌.

三位受访分析师预计,沪综指将跌至或跌破2,000点,该水位被国内投资者视作关键支撑位.周三一度失守该关口,为2009年初以来首见,收位略高於其上.

东北证券策略师杜长春指出,市场将走低,因为看不到经济的任何好转.

其还表示,财政刺激并非万能药.需要的是经济稳定以及政治稳定.

和许多发展中经济体的股市一样,中国股市并不总是跟随经济基本面.

尽管一段时间以来,市值表现一直不及中国GDP增速,但此前股市通常对宽松货币政策和投资拉动的刺激举措有正面反馈.

然而这次两次降息以及调降银行存款准备金率,释放大约1.2万亿(兆)元人民币(1,900亿美元)资金,且批准超过1,500亿美元基础设施建设项目,目前为止却没能阻止股价下跌.

德邦证券策略师Zhang Fan表示,市场已接近底部,中国将逐渐感知货币刺激效应.

但其并指出,不论量化宽松的正面效应如何,都将是短暂的.

其表示,随着增加的流动性效果的消退,市场将再度走低.唯一的出路在於经济调整,这在中国进行得还不算成功.(完)

--编译 石冠兰;审校 田建华

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