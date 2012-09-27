调查：中国股市沪综指今年或跌逾1%

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
* 预估中值为今年底沪综指或至2,175点,明年中或至2,350点
* 调查预计今年跌幅可为1%,而去年跌幅为22%
路透上海9月26日电---一份路透对市场分析师进行的调查显示,中国股市沪综指.SSEC今年料将跌逾1%,尽管受访分析师预计现在至年底间将出现大量买盘,寄望经济和政府不稳定性会很快消失.
根据路透过去一周对12位股票策略师所做调查,他们对於今年底沪综指.SSEC的预测中值为2,175点,较周三收盘上涨8.5%.但远低於6月时调查预估的2,500点.
3月调查预计沪综指年底将升至2,725点,可挽回大部分去年失地.但现在的调查结果是2012年将录得三年连跌.
三位受访分析师预计,沪综指将跌至或跌破2,000点,该水位被国内投资者视作关键支撑位.周三一度失守该关口,为2009年初以来首见,收位略高於其上.
东北证券策略师杜长春指出,市场将走低,因为看不到经济的任何好转.
其还表示,财政刺激并非万能药.需要的是经济稳定以及政治稳定.
和许多发展中经济体的股市一样,中国股市并不总是跟随经济基本面.
尽管一段时间以来,市值表现一直不及中国GDP增速,但此前股市通常对宽松货币政策和投资拉动的刺激举措有正面反馈.
然而这次两次降息以及调降银行存款准备金率,释放大约1.2万亿(兆)元人民币(1,900亿美元)资金,且批准超过1,500亿美元基础设施建设项目,目前为止却没能阻止股价下跌.
德邦证券策略师Zhang Fan表示,市场已接近底部,中国将逐渐感知货币刺激效应.
但其并指出,不论量化宽松的正面效应如何,都将是短暂的.
其表示,随着增加的流动性效果的消退,市场将再度走低.唯一的出路在於经济调整,这在中国进行得还不算成功.(完)
--编译 石冠兰;审校 田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。