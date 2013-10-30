调查：美国消费者信心达六年高位 欧洲亦大幅增长

* 美国消费者信心受经济数据提振

* 印尼仍是最为乐观的消费者市场

* 新兴市场消费者信心保持高位，但有所下滑

* 匈牙利消费者最为悲观

路透伦敦10月30日 -一份全球调查显示，美国第三季消费者信心达到六年高位，因就业前景与个人财务状况前景改善，欧洲消费者信心也大幅增长。

全球资讯和分析公司尼尔森(Nielsen)公布的季度调查显示，美国消费者属最乐观行列，反映出对美国经济正在可持续增长的信心增强。美国股市升至纪录高位，创造的财富效应也使得消费者更有支出意愿。

周三公布的调查是在本月稍早美国政府部分关门16天之前进行的，分析师预计政府关门将有损于美国第四季经济成长。

“在美国，就业市场在缓慢复苏，低息正扶助楼市恢复元气并推高股市，这可能对拥有更多资产的高收入消费者尤为有利，”尼尔森旗下TheCambridge Group的首席经济分析师Venkatesh Bala称。

“升势仍将缓慢，预料不会有很大的成长幅度，但这样的改善是持续且稳定的。”

一如上一季，印尼仍是全球最乐观的消费市场，接下来是菲律宾和印度，但这三个新兴市场的信心水平均下滑。巴西同样下滑。

尼尔森全球消费者信心指数第三季为94，持平于第二季，但较上年同期增加2点。然指数低于100，表明消费者信心相对偏低。

第三季葡萄牙消费者信心增幅最大，大幅增加了22点，乌克兰下滑13点，跌幅最大。

葡萄牙的反弹带动了欧元区二线国家的消费者信心回升。欧元区二线国家为降低庞大的债务水准而采取严格的撙节举措，因此而焦头烂额。

这种反弹虽然令人鼓舞，而且近期其它数据显示欧元区经济好转，但从全球范围来看，葡萄牙、意大利、希腊以及法国仍然是最萧条的消费市场。

“在欧洲，我们已经看到心态上的转变，决策者已经从一味强调紧缩政策转向促进经济成长了，”Bala说。

“虽然经济复苏仍不均衡，但许多消费者，尤其是德国和英国等国的消费者，感觉最坏的情况已经过去，他们感受到经济重归成长，信心也随之提高。”

非欧元区国家中，匈牙利是全球最悲观的市场，尽管自第三季以来情况出现一定改善。

本次尼尔森调查的时间为8月14日至9月6日，60个市场中的逾3万名网上消费者接受了访问。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍/郑茵 审校 李爽/艾茂林/王翔琼/张涛)

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