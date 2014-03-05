调查显示网络犯罪对金融业冲击尤其严重

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透伦敦3月4日 -普华永道进行的2014年全球经济犯罪调查显示，网络犯罪是金融业面对的第二大犯罪，且比其他行业遭遇的水平高逾一倍，犯罪分子越发将技术作为他们针对银行的主要武器。
去年遭遇经济犯罪的金融企业中，约39%称受到了网络犯罪的冲击，而在其他行业该比例为17%。
随着犯罪分子和“黑客”经验越来越丰富，黑客攻击越发频繁和严重，监管机构要求欧美国家的银行业者加强对网络攻击的防御。
普华永道称，其调查甚至可能低估了黑客攻击的水平，因为经验显示，大多数金融企业去年都曾遭受黑客攻击。
“网络犯罪在增加，犯罪手法持续改进。我们看到针对银行基础设施的攻击并无减少。”普华永道合伙人AndrewClark说道。
调查显示，约45%的金融企业去年遭遇欺诈。调查针对79个国家的1,330家公司。调查表明，盗窃是经济犯罪中最普遍的形式，随后依次是网络犯罪、洗钱、财务欺诈、贿赂和腐败。
大多数经济犯罪都是外部人员所为。调查称，大多数内部欺诈是初级员工或中层经理实施的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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