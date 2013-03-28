调查：塞浦路斯纾困行动料不会是欧元区最后一次

* 塞浦路斯不大可能是欧元区最后一个被救助的国家--经济分析师

* 西班牙和斯洛文尼亚最有可能成为下一个

* 围绕塞浦路斯协议对欧元区的影响，分析师看法不一

* 资本控制的做法是恰当的，但可能需要持续数月

路透伦敦3月26日 - 路透调查的经济分析师认为，塞浦路斯可能不会是欧元区最后一个请求国际救援的国家，他们认为西班牙或斯洛文尼亚最有可能是下一个。

但这次救援塞浦路斯对于欧元区金融稳定会有什么影响，分析师们观点不一。

塞浦路斯周一与欧盟及国际货币基金组织(IMF)达成纾困协议，希望由此解决银行业危机。银行业长期以来一直主导着该国经济。

本周调查中，48位受访经济分析师有36位认为会有其它国家也需要救援。

16位受访者认为下一个国家是西班牙，认为是斯洛文尼亚的亦有16位。斯洛文尼亚同样存在银行业规模过大的问题，已经被人拿来和塞浦路斯作比较，因而成为最新一个被列入欧元区债务危机关注中心的国家。

“塞浦路斯救助协议让欧洲银行业危机达到了一个新阶段。”G+ Economics总监Lena Komileva表示。

她说，该协议使得兑换风险重新在欧元区出现--换句话来说，也就是塞浦路斯国内的欧元与其他地方的欧元无法等值。

“对于欧元的未来而言，这是一项很消极的协议。”

塞浦路斯正在酝酿的资本管制是诱发兑换风险的原因之一。塞浦路斯资本管制的本意是出于防止储户急于取回存款，造成银行挤兑。但这种做法让塞浦路斯国内欧元的流动性，要低于比法国等未施加类似措施的其他国家的欧元。

然而，46位分析师中有38位认为塞浦路斯实施资本管制的做法恰当。其他八位表示不同意。

欧洲决策者已强调管制可能只是暂时现象，将持续几天或几周。分析师们对此表示怀疑。

“冰岛仍在实行资本管制，因此在塞浦路斯局势稳定前，这种行动有可能会持续数个月，即便不是数年，”ING驻布鲁塞尔首席欧元区经济学家Peter Vanden Houte在提及2008年冰岛银行业危机时说。

**塞浦路斯救助案意味着什么**

在欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一暗示，塞浦路斯纾困计划可能成为应对今后银行业危机的范例之后，决策者一直努力澄清，该援助计划是为塞浦路斯量身定制的。

虽然迪塞尔布洛姆随后发表声明称塞浦路斯是一个特例，但分析师对于本案对其他国家有什么广泛意义看法不一。

19名分析师表示，关闭塞浦路斯第二大银行而不是进行资本重组，对于欧元区金融稳定来说是更好的方式。14名分析师不予认同，12名分析师则认为两种做法没有差别。

“虽然这种做法意味着金融业问题能够更快地得到解决，从长期角度来看有积极作用，但实际却削弱了短期金融稳定性，”Rabobank International资深市场分析师Elwin de Groot称。

迄今为止鲜有迹象显示，塞浦路斯危机引发西班牙和斯洛文尼亚，以及其他身处困境的二线欧元区国家储户正在取现。

西班牙经济部长德金多斯周日接受采访时称，他“完全排除”请求国际援助来帮助解决该国经济问题。

欧洲央行管理委员会成员暨斯洛文尼亚央行总裁克兰耶克上周称，坚信斯洛文尼亚不会步塞浦路斯的后尘。

至于其他可能需要援助的国家，6名分析师提到意大利，还有几名分析师认为马耳他、法国和已经接受过一次援助的葡萄牙也需要救援。(完)

(编译 郑茵/洪曦/王翔琼; 审校 张涛/张荻)

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