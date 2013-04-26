调查：欧洲央行下周料降息

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

路透伦敦4月25日 - 路透周四公布对76位分析师的调查结果显示，欧洲央行下周料降息，但对欧元区经济摆脱衰退可能帮助不大。

有微弱多数分析师预计欧央行将降息25个基点。

但近三分之二的受访者称，欧洲政府现在到了放松撙节举措的时候了。

此次调查前公布的暗淡经济数据表明，甚至欧洲最大的经济体德国也开始衰弱。

欧央行高层本周还对路透表示，采取行动扶助欧元区经济脱离衰退的势头在增强。

大多数分析师称，尽管欧央行将指标再融资利率由0.75%调降至0.5%的纪录低点不会对经济产生太大影响，但也会有象征性意义。

“甚至只调降再融资利率也可能传递重要信号，”DekaBank资深分析师Kristian Toedtmann表示。“对只要有必要就放松政策的承诺，可能更可信。”

欧洲央行执委亚斯穆森周三表示，央行在作出利率决定前会考虑即将出炉的数据。但他也认为降息影响有限。

近期的经济指标不佳，令受访的62位分析师中有40位认为当前的撙节措施负担太重。但欧洲央行和德国总理梅克尔却坚决反对这个观点。

“(放松撙减力度)似乎已成定局，”Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier说。

“除了德国官员，欧洲所有人似乎都认同IMF或OECD的立场，即继续减少结构性赤字，但若经济形势不利时还是该让财政政策的自动稳定机制发挥作用。”

剩下的22位分析师则反对减轻对政府减债的施压。

“他们承担不起，他们将失去市场信任。”苏格兰皇家银行资深欧洲分析师Richard Barwell称。

**银行业联盟**

认为银行业联盟是结束欧债危机必要步骤的受访者也占绝大多数，63位受访者中有48人持此看法。

“很难说下一步会不会是建立银行业联盟，但长期来看这会是一个货币联盟良好改革的基石，”LBBW资深分析师Jens-Oliver Niklasch说。

虽然银行业联盟的实现可能要等多月甚至多年以后，但分析师预期欧洲央行至少会采取更多行动令信贷流向中小型企业，这对经济至关重要。

65位分析师中有48位预期央行会宣布此类计划，时间可能会是在三个月内。

“欧洲央行反复强调过，中小企业信贷环境是一个关键问题。现在是时候采取一些行动了，”丹麦丹斯克银行资深分析师Frank Hansen说。(完)

(编译 李爽/梁睿雪; 审校 王丽鑫/程琳)

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