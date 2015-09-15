认为新兴市场资产便宜的投资者不到10%--巴克莱调查

路透伦敦9月15日 - 据巴克莱对逾700名全球投资者进行的调查显示，即便今年经历了撼动了全球市场的大跌，但认为新兴市场相关资产较为便宜的投资者还不到10%。

中国股市在过去三个月大跌40%，油价也降至六年来的最低水平，很多新兴市场货币跌至1997-98年亚洲金融危机以来的最低水平，一些新兴货币甚至创下了纪录低位。

但据巴克莱的调查显示，接受调查的716名全球投资者中，超过一半认为，新兴市场资产仍相当昂贵，不到10%的受访者称，新兴市场资产较便宜。

“大多数投资者认为，中国相关资产将进一步下跌，”巴克莱在周一晚间公布的一份调查中称。

45%的受访者表示，8月大跌是中国相关资产进行中的修正走势的一部分，只有逾25%的受访者认为，此次回调将是“短暂且健康的，”有30%的受访者称，这标志着更大范围的高风险资产颓势的开始。

超过40%的投资者称，未来12个月中，中国及新兴市场的疲弱增长情况将是全球金融市场面临的最大风险；将近40%的投资者认为，中国的经济和金融风险偏向下行。

“绝大多数”受访者认同中国经济成长统计数据可能夸大。其中，超过60%称，夸大了2个百分点或更多。

近一半受访者认为，中国未来两年遭遇某种形式金融事故的概率至少为25%。而今年稍早进行调查中只有三分之一的受访者这样认为。

有75%的受访者认为，全球来看，目前通缩的风险已经大过通胀。调查称，此前数个季度的增长前景均表现乐观，但目前的上下行风险已各占一半。

尽管股市前景进一步黯淡，但多数投资者仍基本看涨股市，45%的受访者称，股票仍然是未来三个月表现最佳的资产类型。(完)

(编译 汪红英/刘秀红；审校 张明钧/高琦)

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