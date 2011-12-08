调查：欧盟峰会将是欧元走向关键 未来数月料剧烈波动

路透伦敦12月7日电---周三公布的路透调查显示,欧元在汇市的走向有极大程度将取决於周五的欧盟债务危机峰会,令分析师难以预测未来欧元水位,不明朗的时间甚至长达一年.

对60位汇市策略师及经济分析师的调查显示,三个月及六个月後欧元/美元料较目前水准小幅贬值,由目前的1.34跌至1.30美元左右,一年後则在1.32.

分析师的预估值高低落差极大,显示未来几个月走势可能剧烈波动.

但分析师很确定,欧元走势将取决於周五峰会.

"有两种可能结果.一个是步向欧元区解体的很糟糕的结果.一个是步向欧洲财政联盟的好结果,"野村分析师Geoff Kendrick指出.他的预测值在上个月的调查中取得最高分."因为这个不确定性,预测欧元/美元下跌是合理的判断,"他称.

分析师预测,未来一个月欧元将是波动最剧烈的货币,上个月实际波动率已达12.3%.受访者预测12月情况类似.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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