调查：美元料全面上扬 欧债危机忧虑重燃打压欧元

2011年1月13日在华沙拍到的美元与欧元现钞。 REUTERS/Kacsper Pempel

路透7月3日 - 据最新路透调查显示，美元兑主要货币从近期到明年大部分时间里预计将上涨，反映出随着美国经济回暖，全球将重心从新兴市场转移开来。

“我们现在亲眼看到一个美元火热起来的市场，”汇丰控股外汇策略主管DavidBloom称。“美元兑所有货币都在蓄势待发。”

但与此同时，主导市场长达10个月的欧元区危机忧虑重新出现，对欧元构成打压。葡萄牙爆发政治危机，债券收益率(殖利率)飙升，西班牙和意大利债券收益率也跟进上扬。

这份最新的路透调查于周三发布，周四欧洲央行将举行政策会议，预计不会推出支撑经济的新举措。调查显示，欧元明年此时预计将跌至1.25美元。

欧元兑美元周三已位于五周低点1.2923美元，逼近5月中旬创下的略低于1.28美元的近期低位。与此同时，全球债市收益率走高，长期美国利率也大幅上升。

“美元继续因为美国利率上升而占有普遍优势，这对海外经济复苏的不利影响很可能比对美国经济复苏的不利影响更大，”花旗策略师Steve Englander在报告中称。

的确，金融市场仍关注并试图揣摩美联储将在何时缩减刺激措施，尤其是会在何时缩减每月850亿美元的购债规模。

美联储官员近期费尽口舌指出，缩减刺激措施可能还要等较长的时间，且取决于美国经济和就业市场的持续改善情况。

在美联储何时可能缩减刺激措施的问题上，路透过去几周走访的外汇策略师与经济分析师和固定收益预测者的看法普遍一致。

有半数的受访者称，美联储会在9月缩减刺激措施，几乎所有余下的受访分析师认为会在第四季，只有少数几个人预计美联储会等到明年初才缩减刺激措施。

**美元兑日圆料将上扬**

调查显示，美元兑日圆也预计将上涨，近期日圆涨势将画上句号，分析师估值显示，美元兑日圆一个月后料报100，六个月后料报105，明年中期料报107。

虽然美元很可能开始了全线上行趋势，同时全球主权债收益率出现上涨，但并不是所有预测者都认为欧元将回落。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，美元净多头仓位连续第四个月减少。

瑞信分析师认为，欧元区最近出炉的经济数据普遍好转--但肯定谈不上很好--说明欧洲央行出台更多货币刺激措施的可能性降低。

“欧洲央行最近一次记者会的主要看点是，央行管理委员会只会在经济数据进一步恶化的情况下，才会增加刺激措施，”瑞信策略师Ric Deverell指出。“近期数据普遍优于预期，证明没有出现数据恶化的情形。”

最新公布的欧元区采购经理人指数(PMI)表明，虽然西班牙和意大利等国经济仍然处境艰难，但目前陷入衰退的欧元区经济仍有很大的可能在今年结束前出现复苏。(完)

(编译 白云; 审校 许娜)

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