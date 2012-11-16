调查：欧元区经济萎缩料持续至年底 明年经济或将停滞

综述：美国1月核心资本财订单减少 但制造业复苏势头依旧
路透华盛顿2月27日 - 美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。
路透伦敦11月15日电---周四公布的一份对70多位分析师进行的路透调查结果显示,欧元区目前的衰退将持续至年底,明年经济可能会陷入停滞.
欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)为较上季下滑0.1%,较上年同期下滑0.6%.此次调查是在周四数据公布前完成的,调查显示未来年份经济仅会微弱增长.
受访分析师首次预计,目前衰退将蔓延至本季度.
调查显示预计今年经济将萎缩0.5%,明年仅会录得0.1%的增幅.
由於欧洲整个大陆还将祭出更多撙节举措,这激发周三南欧掀起一系列大罢工,欧洲领袖明年刺激经济的空间已寥寥无几.
"今天的GDP数据明显表明,欧元区经济整体亟需宏观经济刺激,"荷兰国际集团高级分析师Martin Van Vliet称.
"由於各国政府看来不愿协调撤出财政撙节举措,可能需要更多货币刺激和汇价走软来使得欧元区重返持续增长轨道."
即便近在8月,分析师还认为欧元区明年会录得0.5%的经济增幅,但此後企业和信心调查却显示下行趋势加快了步伐.
受访者将明年增长前景预估均值从10月调查的0.3%下调至0.1%,维持欧元区经济今年将下滑0.5%的观点.
在西班牙和意大利衰退持续至第四季之际,有迹象表明更具韧性的北欧经济体也感受到压力.尤其是荷兰,第三季经济大幅下滑1.1%.
欧元区的下一个重大问题依然是西班牙政府是否会申请外部金援.
**西班牙料将寻求金援**
与此前几次调查保持一致的是,绝大多数分析师认为西班牙将会申请,不论是通过信用额度的形式,还是欧洲央行购债或整体主权债援助的形式.
但对於申请时间仍有争论.
28位回答这个问题的分析师中,有八位认为这会在今年年底前发生,九位则认为会在明年第一季,还有八位认为会在此之後.仅有三位分析师认为西班牙不会申请援助.
"由於(西班牙)在目前衰退条件下要平抑不安的债市已是无计可施,我们认为'要终止危机',从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)获得信用额度且确保欧洲央行购债将是至关重要的,"IHS Global Insight分析师Raj Badiani表示.
他指出3月是西班牙最可能申请援助的时间.
对於欧洲央行是否会将主要再融资利率从目前的0.75%降至纪录新低0.5%,受访分析师看法分歧.
尽管预估中值认为,明年第一季将降息,但受访者看法却平分秋色,40位分析师认为会降息,39位认为不会.
该调查显示,许多分析师认为再度降息对经济增长的效应有限,但至少消费者价格升高不会成为降息的障碍,.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
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