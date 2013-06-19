调查：欧洲股市年底前料有6-7%涨幅

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透伦敦6月18日 - 周二公布的路透调查显示，尽管面临全球各地将缩减强力货币刺激措施的疑虑，欧洲股市到年底料将上涨6-7%。
约80位受访分析师平均预估泛欧STOXX 600指数从现在到年底将上涨约6%，升至310点，为2008年年中以来高位，到2014年年中预料将续升至326点。
欧元区绩优股指数--Euro STOXX 50指数.STOXX50E预估从现在到年底将上涨7%，年底升至2,900点，为2011年年中以来高位，到2014年年中时料升至3,010点。
欧洲股市从2012年年中展开涨势，过去三周已出现疲态。这是因为美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，已开始讨论何时可能缩减刺激措施。
尽管如此，受访分析师认为，欧股将持续受到宽松措施助益，因这些措施及央行降息打击债券收益率(殖利率)，迫使投资人转向股票追逐较高收益。
**德股料创纪录新高，法股表现料落后**
调查预估中值显示，德国DAX指数.GDAXI年底料触及纪录高位8,662点，较目前上涨约5%，2014年年中料触及9,000点。
所有年底股指预估皆大致与3月份的调查一致，法国CAC 40指数.FCHI是唯一例外。
分析师认为法股将落后其他欧股，年底时将升至4,025点，较目前水准上涨4%，无法回升到5月触及的高点4,070点附近。
调查亦显示，法股CAC 40指数最新年底预估水准低于3月时预测的4,100点。
意大利FTSE MIB指数.FTMIB2013年封关水准料较目前上涨约5%，但实际表现将受欧洲央行动作及意大利经济复苏情况影响。
调查预估意大利股市年底将升至17,025点，2014年年中升至17,925点。FTSE MIB指数周一收报16,194.14点。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)
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