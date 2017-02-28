四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查

路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。

位于法兰克福的研究机构Sentix称，其“欧元区解体”指数从1月的21.3%升至2月的25.2%。该月度指数是基于对大约1,000家机构投资者与散户投资者的调查得出。

这样的结果意味着，目前有四分之一的投资者认为，未来12个月至少有一个成员国将退出欧元区。

Sentix称，另一项衡量蔓延风险的指标升破45%，超过了2012/13年欧债危机高峰期时的水平。

“偃旗息鼓两年之后，欧元危机再度成为市场关注焦点，”Sentix的研究员Manfred Huebner说。“但这次不一样了。主角变成了多位，除了希腊，法国和意大利也有可能退出欧元区。”

希腊分项指数显示，约五分之一的投资者预期这一负债累累的国家将放弃欧元。而意大利退出欧元区的风险要低一些，约为14%。

Sentix称，法国分项指数升至8.4%，为同类调查迄今最高水准。

Huebner认为，退出概率上升，是因为投资者不确定预测机构准确预测大选结果的能力。

“经历过去年特朗普和英退公投意外事件后，投资者担心预测可能再度出错，”他表示。

但他又补充称，反欧元的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)意外胜选可能性不大。(完)