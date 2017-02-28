四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
位于法兰克福的研究机构Sentix称，其“欧元区解体”指数从1月的21.3%升至2月的25.2%。该月度指数是基于对大约1,000家机构投资者与散户投资者的调查得出。
这样的结果意味着，目前有四分之一的投资者认为，未来12个月至少有一个成员国将退出欧元区。
Sentix称，另一项衡量蔓延风险的指标升破45%，超过了2012/13年欧债危机高峰期时的水平。
“偃旗息鼓两年之后，欧元危机再度成为市场关注焦点，”Sentix的研究员Manfred Huebner说。“但这次不一样了。主角变成了多位，除了希腊，法国和意大利也有可能退出欧元区。”
希腊分项指数显示，约五分之一的投资者预期这一负债累累的国家将放弃欧元。而意大利退出欧元区的风险要低一些，约为14%。
Sentix称，法国分项指数升至8.4%，为同类调查迄今最高水准。
Huebner认为，退出概率上升，是因为投资者不确定预测机构准确预测大选结果的能力。
“经历过去年特朗普和英退公投意外事件后，投资者担心预测可能再度出错，”他表示。
但他又补充称，反欧元的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)意外胜选可能性不大。(完)
(编译 艾茂林/刘秀红；审校 郑茵/高琦)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)