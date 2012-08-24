交易商料美联储或延长低利率承诺并推QE3--调查

路透纽约8月23日电---根据纽约联邦储备银行周四公布的一份定期调查显示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)7月31日-8月1日会议之前受访的美国初级交易商认为,延长低利率承诺和资产购买是美联储最有可能用来放宽政策的工具.

初级交易商的预测中值显示,美联储一年内延长其有条件维持近零利率至2014年底的承诺的机率为65%.他们预计美联储在7月31日-8月1日会议上延长低利率承诺的机率为40%.

初级交易商并认为,决策者一年内出台第三轮资产购买计划,即QE3的机率为65%;在此次会议上推出QE3的机率为25%.

在此次会议上,美联储最终决定不对已经非常宽松的政策立场作出调整,但表示准备在需要的时候采取行动来帮助经济复苏.

7月公布的调查显示,美联储最有可能在2015年第一季首度升息.而6月调查显示交易商认为最有可能在2014年第四季升息.

在金融危机的打击之下,美联储决策者自2008年底以来维持借贷成本在近零水准.

美联储已实施了两轮量化宽松政策来降低较长期借贷成本,鼓励投资并刺激经济成长,然而复苏之路坎坷且美国失业率仍高达8.3%,令很多人士预测美联储会推出更多宽松措施.

美联储将於9月12-13日召开下次决策会议.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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