调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策持稳

作者 钟华

路透北京7月1日 - 2013年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国基准利率及存款准备金率仍维持不变预期。中国经济增速放缓但降速相对温和，且6月流动性异常紧张状况7月再现的可能性降低，则有望推动当前严重倒挂的收益率曲线形态得到一定修复。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行7月将维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时一致。

与此同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在7月还将会续稳于20%，较上期展望时略升。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，7月末10年期国债收益率估值料为3.57%，较6月末高出6个基点(bp)。

2013年第七期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。

第七期展望综合参与机构意见后决定，新增中国央行公开市场28天期正回购中标利率和AA评级1年、3年及5年期中短期票据利率共四个指标。展望预测指标共增至23个。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(审校 张喜良)

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