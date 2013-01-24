调查：受财政问题困扰 2013年美国经济增长料温和

路透纽约1月23日 - 周三的路透调查显示,美国经济今年料温和增长,上半年将受到财政政策争论的影响,但房屋市场改善能提供支撑.

上周路透访问的多数分析师预期,尽管整体经济状况有所改善,美联储的超宽松货币政策仍将贯彻至明年,包括最新的无限量购债计划在内.

美国立法者设法避开了今年初的财政悬崖.但接下来要面对更多的预算争论,包括3月就须采取行动的上调政府举债上限问题,以及有关大幅减支的争论.

有鉴于此,受访分析师维持预测不变,仍预计美国第一季经济年增长率为1.5%,第二季料增长2%,第三季和第四季预计分别增长2.5%和2.7%.

以此推算,2013年美国经济全年料增长2.0%,去年预估的增幅为2.3%.

多数分析师一致认为,在重大预算争论结束之前,大型企业将暂不会做出支出和招聘决定.那意味着美国经济将处于低速增长状态.

"在这些决定做出前,没有太多可以刺激经济增长的因素,所以企业领袖都会表现得很小心谨慎,"富国银行资深经济分析师Sam Bullard说.

由于眼下欧债危机虽未解决,但暂时受控,分析师认为美国经济面临的最大风险来自政治层面.

"(风险)主要在于华盛顿和欧洲决策者可能犯错."穆迪分析师John Lonski说.

**下半年形势料好转**

随着美国经济的命门--房屋市场进一步复苏,2013年下半年美国经济料会更加强劲.

美国楼市开始历史性崩盘后,经过了六年,预计在2012年为经济增长贡献了助力,为2005年以来首次.

美国房价2013年第一季预计较上年同期上涨5.1%,高于10月预估涨幅3.9%.2013年美国房价全年涨幅料为4.2%,高于前次预估的3.1%.

今年美国平均失业率预计为7.7%,明年料为7.2%.距离美联储结束购债计划所必须达到的失业率目标6.5%仍有很大差距.

几乎所有受访分析师均预计,至少在2013年底之前,美联储将持续现行的购债措施.受访的41位分析师中,有26位预计购债计划将在2014年某个时候或者更晚的时候结束.

他们预计,美联储第三轮量化宽松(QE3)的总购债规模将达7,130亿美元,不到上月调查预估规模1万亿(兆)美元的四分之三.

今年美国的通胀率预计在下半年之前维持低于2%的水准.(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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