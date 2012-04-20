调查：法国经济增长前景疲弱 新任总统减赤承诺或落空

* 2012及2013年成长及赤字恐将无法达成目标

* 选举胜出者面临安抚市场的挑战

记者 Vicky Buffery 编译 张明钧

路透巴黎4月19日电---路透周四公布分析师调查结果显示,在法国总统选战中居於上风的候选人所提出的成长及赤字目标恐落空,胜选者恐将因无法进一步削减赤字而失去市场的信心.

这项有20位分析师受访的调查结果显示,法国2012年国内生产总值(GDP)将仅成长0.3%,2013年则成长0.9%,远低於法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)及法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)所提出的预估.民调显示,萨科齐与奥朗德料将在5月6日的第二轮投票中对决.

两人均声称将在今年把公共赤字相当於GDP的比例降至约4.5%,明年底前则降至3.0%,但萨科齐是根据2012年经济成长0.7%、2013年成长1.75%而提出上述目标.

奥朗德的经济成长预估也和萨科齐相去不远,分别预估今明两年成长0.5%及1.7%.

路透是在上周进行的调查,结果预估法国2012年公共赤字相当於GDP比例为4.7%,2013年则为3.5%,均不及两位主要候选人的目标,且有可能让法国的财政问题重回目光焦点.

"若各市场认为选战赢家不会认真面对赤字限制问题,则他们可能开始采取行动."荷兰银行分析师Joost Beaumont表示.

"无论是谁胜选,都得要发表些严正的声明,还得声明若有不足的地方会尽一切努力来达成目标."他说道.

随着4月22日及5月6日的总统选举两轮投票日逼近,萨科齐一直致力於将自己描绘成最安全的经济舵手,他称奥朗德的提案恐将法国带向灭亡.

各界普遍看好奥朗德将在两轮选战中胜出,而他对於扭转退休金制度改革以及重新协商欧盟财正协议等承诺,令市场感到不安.(完)

--译文审校 李爽

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