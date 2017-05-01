法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调

路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。

中间派总统候选人马克龙和极右翼候选人勒庞的选战步入最后一周，民调公司Ifop为法国星期日报(Le Journal du Dimanche)进行的调查显示，选战的两个关键战场分别为法国经济和边境问题。

民调预测，身为前经济部长的马克龙将在5月7日以59-60%左右的选票赢得决胜选举。但勒庞最近也在发力，在过去一周扳回约五个百分点的支持率。

据Ifop民调，45%的选民认为两位候选人都不能消除法国数年来接近10%的失业率。36%的选民称两位候选人都无法防范法国遭受袭击。

终极对决的结果，在很大程度上取决于那些尚无固定倾向的选民，以及弃权率的高低。

分析师认为，若第二轮选举的投票率较低，那么马克龙可能难以完胜勒庞，因为在欧美反建制情绪抬头的背景下，马克龙主要奉行的是自由市场政策。

而勒庞的政策协调人证实，勒庞若当选总统，将要求在六个月内就法国在欧盟和欧元区的去留举行公投。(完)