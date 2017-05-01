法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
中间派总统候选人马克龙和极右翼候选人勒庞的选战步入最后一周，民调公司Ifop为法国星期日报(Le Journal du Dimanche)进行的调查显示，选战的两个关键战场分别为法国经济和边境问题。
民调预测，身为前经济部长的马克龙将在5月7日以59-60%左右的选票赢得决胜选举。但勒庞最近也在发力，在过去一周扳回约五个百分点的支持率。
据Ifop民调，45%的选民认为两位候选人都不能消除法国数年来接近10%的失业率。36%的选民称两位候选人都无法防范法国遭受袭击。
终极对决的结果，在很大程度上取决于那些尚无固定倾向的选民，以及弃权率的高低。
分析师认为，若第二轮选举的投票率较低，那么马克龙可能难以完胜勒庞，因为在欧美反建制情绪抬头的背景下，马克龙主要奉行的是自由市场政策。
而勒庞的政策协调人证实，勒庞若当选总统，将要求在六个月内就法国在欧盟和欧元区的去留举行公投。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。