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国际财经 | 2017年 2月 7日 星期二 16:34 BJT

法国制造业高层对2017年投资计划更加乐观--调查

路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。

制造业高层表示，2016年投资增加4%，这略低于上次调查中所称的计划增加5%。

制造业今年投资计划更加积极，有利于法国经济，当前许多人担心，4月及5月总统选举的不确定性是否会影响法国经济复苏。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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