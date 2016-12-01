全球机构投资人将加码投资对冲基金和私募股权--调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月1日 - 富达(Fidelity)周四公布的一份调查显示，全球多数机构投资者准备未来1-2年加码投资风险较高的非上市另类资产，像是对冲基金、不动产和私募股权，以克服公开市场的低回报及震荡问题。
富达全球机构投资者调查显示，全球72%的机构投资人表示，2017和2018年他们将在所谓的低流动另类资产增加曝险。这些机构投资人涵盖了从公共养老基金，到保险公司和基金。
调查访问了25个国家的933家机构投资者，他们管理的总资产规模为21万亿美元。调查发现，这些机构最担忧的是未来一两年的低回报投资环境，占受访者的比例为28%。市场震荡是第二大担忧，27%受访者称这是他们的最大担忧。
民营部门养老基金最担心低回报的投资环境，38%认为这是他们的最大担忧，而主权财富基金对于市场震荡最担心，46%认为这是他们最担心的事。
“由于对低回报环境及市场波动性心存忧虑，我们认为另类投资更具吸引力，这部分投资被认为是会有更高回报的机会，”富达机构资产管理副董事长Derek Young称。
投资者寻求通过另类投资，获取与不会传统股债市走势同步的“非连动”回报。
但Young指出，低流动性另类投资也可能剧烈震荡，只是因为没有每日定价而没那么明显，因而可能给人波动性相对较低的假象。
这项夏季进行的调查发现，尽管有所担心，但96%的机构认为，未来几年他们平均能获得约8%的投资回报。
根据Wilshire Trust Universe Comparison Service的数据，截至9月30日，美国公共退休金计划平均有12.1%的资产配置于房地产、私募股权和对冲基金领域。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍)
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