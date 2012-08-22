调查：高油价非美国选民最主要忧虑

路透华盛顿8月21日电---值美国大选年,奥巴马总统考虑利用美国石油储备来遏制汽油成本的上升之际,周二公布的一项路透/Ipsos民调显示,油价上涨导致的经济痛苦并非选民的主要忧虑.

调查显示,在影响选民评估奥巴马工作表现和美国未来方向的10项因素中,燃料和汽油价格排在最後.医疗保健、经济和就业问题是他们最关切的事,汽油价格甚至落在外交政策、移民和教育之後.

"相较於其他这些因素,汽油价格的重要性低得多."Ipsos民调专家Chris Jackson表示.

"大家经常谈到汽油价格对选民态度的影响,但看来对奥巴马工作的认可度或选民对美国何去何从似乎没有太大影响."他说."人们似乎把汽油价格视作政府没有同样控制力的单独议题."

全国汽油均价在4月升至每加仑3.94美元顶峰後已经回落,但上月再次上扬,上周一触及每加仑3.72美元.

路透上周报导,白宫出於对高油价的忧虑,正考虑释出美国战略石油储备.

**政治动作**

但这也会遭到共和党人的抨击,称其为一种政治动作,旨在赢得大选.奥巴马和来自共和党的竞选人罗姆尼(Mitt Romney)将在11月6日大选中决一胜负.

但就算罗姆尼挑起这事,选民可能也不会欣然采纳.民调机构Ipsos於7月1日-8月17日期间进行的在线调查显示,在考虑奥巴马成绩和美国是否处在正确道路上的问题时,关注医保和经济问题的人数是关注汽油价格人数的近两倍.

26%的受访者将汽油价格当作评估奥巴马工作表现的因素,而55%的民众认为是医保,44%的受访者认为是就业.

Jackson表示,汽油价格对大选的影响"不大,但由於大选即将到来,即便是最小的事情最後可能也会发挥重要作用,但它不是关键因素."

他还表示,虽然油价上涨,但民调显示7月1日以来民众对汽油价格的态度几乎没有出现变化,但如果油价升破每加仑4美元,情况可能会变化.(完)

--编译 张若琪/梁睿雪;审校 石冠兰/徐文焰/张明钧

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