香港九成首置客称＂上车＂困难 目标600万港元以下楼盘--调查

路透香港8月1日 - 香港大型物业代理--美联物业周二发表调查指出，九成首次置业人士表示＂上车＂困难，当中四成半人考虑靠父母或其他家人支付首期，66%人士考虑购买价值600万港元以下的单位。

然而，该行表示，楼价持续上升，令到价值600万港元或以下二手住宅注册量比率创新低。

美联物业7月下旬透过电话访问，收回1,142份问卷，有三成受访者曾于五年内＂上车＂（首次置业），当中首置年龄主要为34岁或以，下占整体约65%；35至39岁占约20%；而40岁或以上则占约15%。

调查发现，有36%业主指首期需由父母或其他家人协助，而有近六成受访者指使用个人或共同买家积蓄，反映现时年轻一代，趋向依靠家人协助付首期实现置业梦。

另外，调查中有28%受访者未持有物业但计划置业。当中有九成首置人士认为目前上车困难，当中有45%受访者考虑靠父母或其他家人协力支付首期。

由于上车门槛持续上升，可承造按揭成数低，令买家倾向购置银码较小的物业。66%首置客指会购入600万港元以下的单位，17%人士会考虑购买600万至800万港元以下单位，至于选购800万至1,000万港元以下以及1,000万港元或以上物业分别占9%及8%。

美联物业首席分析师刘嘉辉表示，近年楼价持续升温，令平均每宗二手注册金额不断攀升，而且中低价物业注册比率亦创纪录新低。

据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处资料显示，平均每宗二手住宅注册金额，由去年下半年的625.3万港元，上升至今年上半年的680.7万港元，升幅约8.9%，属有纪录以来最高的水平。

由于二手楼价持续高涨，使得600万港元或以下二手住宅注册量比率创新低。今年上半年有关比率约66.1%，为有纪录以来最低的水平，反映＂上车盘＂比率正逐渐减少。

该行表示，楼价持续高企，令部份买家追价乏力，加上新盘已消耗一批购买力，而且今年首七个月楼价已累升约9%，预料第三季楼价会略为调整，至第四季可望回升，相信全年楼价升逾10%。

香港差饷物业估价署周一发表临时数字显示，今年6月全港私人住宅楼价指数按月升0.69%，连涨15个月，并连续第八个月创出新高，惟按月升幅略为收歛。（完）