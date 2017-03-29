香港投资者今年对本地房地产市场信心增强 政策变动将是最大挑战--调查

路透香港3月29日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周三发表的调查显示，香港投资者今年对本地房地产市场信心增强，但认为政府政策变动是房地产市场最大的挑战。

虽然亚太区房地产投资者连续两年视北美洲为投资的首选市场，但对区内市场的兴趣比以往有所增长。

据该行发表的《2017亚太区投资者意向调查》，大约43%的香港投资者表示对本地市场的信心增强，较2016年的23%显着上升。然而，对区内前景乐观的同时，亦有更多投资者认为政府政策转变为房地产市场中的最大挑战，由去年的3%跳升至今年的24%。

＂美国和欧洲政局不稳促使香港投资者把焦点转移至较熟悉的本地市场。＂世邦魏理仕香港、华南及台湾研究部主管陈锦平说。

＂纵然投资者对政府政策可能出现的变化表示忧虑，但我们认为新任行政长官在短期内将不会对房地产市场作出急剧的调整。＂他续称。

下一任行政长官已在周日（26日）诞生，前政务司司长林郑月娥将在7月1日就任新特首。此前她亦曾执掌负责土地规划的发展局。

调查指出，写字楼继续成为香港投资者的首选，43%受访者认为写字楼较其他资产类别吸引，主要因写字楼租赁需求强劲以及空置率低。投资者对物流资产的兴趣则有所减退，由去年的20%下降至今年的7% 。

世邦魏理仕亚洲资本市场部执行董事Tom Moffat表示，另类资产类别继续受到投资者追捧。市场对数据中心的需求增加，澳洲、日本、香港和新加坡市场尤其明显。此外，由于澳洲国外留学生数字急升，引起了机构投资者对学生宿舍的强劲需求。除了日本之外，多户房屋( multifamily assets) 于亚洲仍处起步阶段，但该行看到有更多投资者探讨有关投资机会，包括相关的房地产发展项目。

澳洲、日本和中国成为区内首三位最受投资者青睐的跨境投资据点。澳洲更连续第二年成为首选，主要受其较佳的风险与回报以及资本充足等因素吸引。反之，因日本经济基调可能转差，以及经济增长疲弱，投资者对日本市场的兴趣减弱。至于中国，投资者主要受其强劲经济增长，以及购入低于市场价格的资产之机遇所吸引；然而，由于现时市场环境所限，要觅得可观回报的机会将面临挑战。

是项调查在2016年12月8日至2017年1月25日期间进行，共访问了500名地产投资者，涵盖基金或资产经理、私募基金、发展商、上市及私人的房地产公司和房地产投资信托基金、主权基金、保险基金或退休基金。大约80%受访者来自总部设于亚太地区的投资者，20%为总部设于西欧、中东和北美洲。（完）