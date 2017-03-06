香港仍为亚洲区建筑成本最高城市 全球排名仅次于纽约--调查

路透香港3月6日 - 建筑资产设计及谘询公司--凯谛思（Arcadis）最新发布的调查显示，香港继续成为亚洲区建筑成本最高的城市，并在去年的排名中上升一位，继纽约之后，为全球第二高建筑成本的城市。

Arcadis每年一度的国际建筑成本指数分析了44个主要城市的相对建筑成本，发现包括纽约及香港在内等的国际大城市，继续成为世界上最昂贵的建设地区之一。但在中国以及巴西和沙特阿拉伯等资源经济体经济放缓下，全球建筑市场带的影响将变得不稳定。

报告指，香港建筑市场正处于在最高活动水平的稳定状态。正在进行及即将进行的大型公共基建项目，如港珠澳大桥、广深港高铁香港段、机场第三跑道、东九龙商业区发展，以及未来10年供应48万个单位的长远房屋供应计划，预计将使香港建筑项目数量维持在现今水平。然而，随着劳工成本上升，香港的建筑成本持续上升至2016年末。

＂建筑业劳动力成本上涨主要归因于劳动力人口老化和劳动力短缺。由于以引入移民来解决劳动力不足的方案不为当地市民所接受，使问题复杂化。为了稳定建筑成本的升势，政府和建筑行业必须着眼于投资可以提高行业生产力的措施和解决方案。＂Arcadis香港及澳门董事总经理区启明表示。

Arcadis国际建筑成本指数（亚洲城市）首五名依次为香港、澳门、新加坡、东京和首尔。

香港住宅楼价升势持续多年，尽管政府多次推出楼市＂辣招＂，但往往在短暂降温过后又再上升。政府稍早公布的1月私人住宅楼价指数连续第10个月上升，续创历史新高。除了供应不足外，建筑成本高企亦是令楼价居高不下的原因之一。

报告称，虽然马来西亚，印尼和菲律宾等亚洲新兴经济体的经济增长率已远远超过已发展国家，香港和新加坡等现存枢纽的增长率却与北美和欧洲城市相若。许多亚洲区建筑市场的增长率在过去18个月大幅放缓，主要是由于商业和住宅开发率已经见顶。展望未来，亚洲区建筑市场的理想年增长率为5-7%。

Arcadis亚洲区建筑解决方案总监Alan Hearn指出，亚洲建筑业前景乐观。2017年10个最高价值的建筑项目中有四个位于亚洲，其中包括＂一带一路＂计划和德里孟买工业走廊。这些大型项目主要由公共私营合作制 (PPP)出资，并将继续推动亚洲建筑业的发展。

Arcadis估计，一带一路计划的建筑项目价值达1,500亿美元，德里孟买工业走廊价值900亿美元。（完）