调查: 香港股市2013年料上涨11%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港12月13日 - 路透调查显示,香港股市料在2013年上涨逾11%,因中国新一届领导班子或将进行政策改革,而且企业获利可能上升.
过去一周路透调查24名股市策略师得到的预期中值显示,恒生指数.HSI到2013年底或触及25,000点,较周三收盘位22,503.35点高出11.1%.
预计截至明年6月底,恒指料会上涨近6%至23,800点,高于9月份调查预估的22,000点.此前分析师上调了企业获利预估,因有数据支持中国经济活动正在升温的观点.
交银国际首席中国策略师洪灏称,随着获利反弹,景气循环类股将在明年上半年领涨,但到下半年,如果市场发现北京方面的政策变动不大,防御类股将逐渐抬头.
全球主要国家央行为提振经济而采取的宽松政策,造成大量资金涌入香港,令当地监管机构反复干预汇市以保卫港元.
受助于一部分资金流入,股市估值自年中低位反弹.香港股市今年迄今涨幅达到22%,是亚洲回报率最好的市场之一.
根据汤森路透I/B/E/S,恒生指数当前市盈率为10.3倍,较年中时高出了约10%.
投资者将关注中国新一代领导层推进结构性改革的力度.(完)
(编译 洪曦; 审校 程琳)
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