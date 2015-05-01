路透调查：美国基金经理对欧元区看法转好 4月资产配置大致未变

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
* 基金经理的资产配置与上月相比几无变化
* 对欧元区股票的配比触及六个月高位
* 美国和加拿大股票持仓连续第三个月被削减
路透4月30日 - 路透调查发现，美国基金经理人4月对全球资产的配置推荐进行了调整，反映出对欧元区信心改善，不过总体情况大致未变。
与3月的投资组合模型相比，基金经理人的配置推荐多数未变，只是下调了全球股市配置，转而增加固定资产投资，原因在于欧洲央行启动购债计划。
4月的投资组合模型中，股票和债券的配比分别为55%和36%，其余平均分配在现金和另类资产上。对地产的投资百分比略有下降。
本月最明显的变化在于，对欧元区股票的建议配置从11.0%提高至11.4%，为六个月来最高。同时下调美国和加拿大股票配比。
“今年海外投资机会吸引力增大，我们已大幅上调了对海外股票的配置，”RidgeWorth Investments基金经理Alan Gayle说。
“我们特别青睐欧洲，那里的股票估值颇具吸引力，目前又受惠于量化宽松政策和优于预期的经济数据。”
尽管基金经理人仍推荐对北美股票的配置占多数，但今年他们已经在逐步下调这一比重。
年初以来美国经济成长疲弱，且美元相对强劲，拖累国内企业获利和股价。
固定收益方面，基金经理人推荐美国和加拿大资产持仓配比接近70%，欧洲和日本也极具投资吸引力。
对高收益债券的投资配比调降为至少三年来最低。对于公债的配置推荐略升至40.8%，暗示基金经理人面对疲弱的经济数据采取一种避险态度。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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