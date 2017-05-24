大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查

路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。

Coalition在报告中称，今年1-3月大宗商品交易、销售衍生品予投资者及商品行业其他活动的收入下降近三成。

“收入持续减少，降至2006年以来最低水平，主要是因为能源业的表现欠佳，”报告称。

Coalition自2006年起一直在分析银行数据。

近几年来投行商品相关收入逐渐减少，因鉴于政府监管趋严且大宗商品行业表现欠佳，银行业者纷纷退出或精简商品业务。

去年第四季大宗商品收入跳增20-25%，主要是因美国电力及燃气活动改善。但2016年全年商品相关收入却下降7%，因石油业疲弱。

Coalition追踪的银行包括美银美林(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银集团(UBSG.S)。(完)