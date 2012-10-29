调查：未来三年铁矿石价格或下跌近10% 因中国调整增长模式

路透新加坡10月29日电---一项路透调查显示,随着中国经济增长放缓,铁矿石价格可能在未来三年下跌近10%,并挤压三大铁矿石巨头--淡水河谷、力拓和必和必拓的利润.

铁矿石价格与大量使用钢铁的中国经济命运紧密相连,今年铁矿石价格与中国国内生产总值(GDP)增幅均触及三年低点.中国经济在投资的推动下发展10年之後,当局将使经济转向更加平衡的发展模式,这可能限制钢铁的需求增长.

据路透走访12位分析师的预估中值,2013年铁矿石均价料为每吨120美元,低於今年每吨126美元的预估均价,因为中国粗钢生产的增长率降至个位数.

调查显示,到2014年铁矿石均价或进一步跌至每吨119美元,到2015年会降至115美元.

"中国继续从固定资产投资带动的增长模式转型,意味着未来钢材需求的增长将继续低於GDP的增长."里昂证券大宗商品策略师Ian Roper说.

这些调查中看法最悲观的,是里昂证券的Roper,他预估2014年和2015年铁矿石均价分别是85、75美元.

"大多数的预估人士仍然是一昧看多,他们认为中国钢铁需求会永远强劲成长,"他说.

调查显示,2013年中国铁矿石进口料将是成长6%至7.74亿吨,今年料为7.30亿吨.这个增速低於上年的10.9%.到2015年时进口成长料将低於5%.

中国钢铁产量可能增加3.5%至7.35亿吨,今年预估为7.10亿吨.2011年时钢铁产出增长8.9%,到2015年时,年增率料将放慢至2.6%.

**谨慎情绪升温**

即便铁矿石价格难以回升至去年所及每吨近200美元的纪录水平,低成本生产商淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)仍享受着丰厚毛利,意味着他们仍会推进扩产计划.

大型矿商每吨铁矿石的生产成本约为每吨40美元甚至更低,即便目前铁矿石价格比纪录高位回落逾37%,他们的毛利率仍很高.

在低成本生产商主导铁矿石市场之际,中国需求放缓预示,全球海运铁矿石市场或从明年起出现供应过剩,比市场此前的预估提早一年.

尽管中期生产计划或将保持不动,但矿商们对长期计划的信心下降,利润恐将远低於近年水平,且削减成本正成为必要之举.(完)

--编译 李春喜/隋芬/李婷仪/肖群英;审校 田建华/侯向明/隋芬

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