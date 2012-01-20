路透调查：意大利将陷入长期衰退

* 意大利2011年第四季以及2012年前三季GDP料萎缩

* 2011年和2012年GDP预估分别调降至成长0.4%和下降1.2%

* 赤字和债务料超过政府目标

路透罗马1月19日电---周四公布的路透调查显示,2012年大部分时间意大利经济将陷入衰退,只有到年底时才会企稳,而且今明两年政府的财政赤字和债务距离目标也将有很大差距.

这样的调查结果意味着意大利经济前景严重恶化,将继续是全球经济成长最低迷的国家之一,与过去十年的情况一样.

过去一周受访的约20位分析师预计,今年意大利经济将萎缩1.2%,2013年仅将成长0.2%.2011年料增长0.4%.

对2012年的预期远不如三个月以前,当时分析师预计今年经济将持平.但基本符合意大利央行自己预期的萎缩1.2-1.5%.

相比之下,意大利总理蒙堤预计,该国经济今年将仅萎缩0.4%,2013年将成长0.3%.

路透调查显示,2012年前三季其国内生产总值(GDP)料萎缩,第四季或持平,2013年前两季将仅成长0.1%.

蒙堤的撙节举措力争在2013年平衡预算,并降低意大利债务,但分析师认为政府不会取得很大成功.

调查显示,今年财政赤字将相当於GDP的2.3%,远超过1.6%的政府目标.2013年料降至0.9%,仍不能达到政府届时平衡预算的目标.

2011年意大利债务相当於GDP的比例料为120.4%,今年料升至121.3%,,2013年或降至120.9%.

9月时政府预计今年和2013年会分别降至119.5%和116.4%.(完)