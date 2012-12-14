调查: 日本经济料明年初摆脱衰退

资料图片显示日本央行上悬挂的日本国旗。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京12月14日 - 周五一项路透调查显示,分析师预期日本将在明年初勉强复苏,摆脱温和衰退,并强烈预期周日大选将产生新政府,后者将主张实施积极的货币宽松政策.

24名受访分析师的预期中值显示,日本第一季经济料将增长0.4%,而本季料萎缩0.1%.是次路透调查于12月10-13日进行.

此预期与上月预期一致,尽管自上月调查报告以来日本形势发生了很大变化.

11月中旬,日本首相野田佳彦迫于压力决定提前选举,从而压低日圆大跌5.6%,因市场预计其将败给主张采取激进货币宽松举措的一位竞选对手.

媒体民调显示,主要反对党自民党料将在安倍晋三的领导下赢得周日选举,重掌执政大权.

安倍晋三曾誓言将施压日本央行采取更强劲的货币刺激举措,以抗击通缩并削弱日圆汇价.日圆升值有损该国依赖出口的经济.

最新调查显示,日本2012/13财年经济料成长1.0%,高于11月调查预估成长的0.8%.调查并显示,2013/14财年经济料温和增长1.3%.

19位受访分析师中有14人预期,日本央行将在12月19-20日的会议上放松货币政策.但对于日本央行是否会在1月再度放松政策,分析师看法不一,其中9位认为日本央行会放松政策,8位则认为不会.

只有少数受访分析师对日本央行或将如何放宽政策作出回应.三名分析师表示,日本央行可能选择购买比目前所购期限更长的公债.

"日本仍承受通缩压力,且这样的压力不容易消散.日本央行可能会在12月宽松政策,1月在政治压力下可能也会再次宽松,"信金中央金库分析师角田匠表示.

如果自民党一如预期胜选,日本央行将如何因应的问题,18位回复问题的分析师中有12位认为,央行会与安倍提议的2%通胀率目标相一致,目前央行的目标为1%.

有少数受访者对于日本央行采取无限度宽松和舍弃对超额准备付息0.1%措施的看法存在分歧.

18受分析师中有10位认为,日本央行不太可能调降其指标利率至零以下,目前隔拆利率为0.0-0.1%.

"经济有一些正面迹象,像是工业生产改善,且11月汽车销售出现一些复苏,"NLI基础研究所齐藤太郎表示.

"主要的假设情景是经济将在明年初逐步复苏,但时间上有延后的风险."(完)

(编译 戴素萍 审校 田建华)

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