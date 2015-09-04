调查：日本第二季GDP环比增长年率料下修至负1.8%

* 第二季GDP环比增长年率料修正至负1.8%，初值为负1.6%

* 资本支出增幅预计下修为负0.8%，初值为负0.1%

* 7月核心机械订单预计较前月增长3.7%，6月为下降7.9%

* 经常账盈余料为1.715万亿日圆，第13个月保持盈余

* GDP与经常账数据定于9月7日2350GMT公布，机械订单数据定于9月9日公布

路透东京9月4日 - 路透调查显示，由于资本支出降幅大于初估，定于下周公布的日本第二季经济成长数据预计比最初估值更加糟糕，预示第三季的任何回升势头都将有限。

下周公布的核心机械订单数据有可能提供一些慰藉，预计7月订单实现增长。6月核心机械订单较前月下降7.9%，创下逾一年来的最大降幅。

“如果第三季出现反弹，也将是受到非制造业的支撑，因为外部需求疲弱，尤其是中国的需求。因此，很难预测出口将强劲回升，”英商巴克莱资本国际(日本)的分析师Yuichiro Nagai表示。

“但工厂产出缺乏动能，而且第三季复苏步伐存在下行风险。”

路透对21位分析师进行的调查显示，日本经济在4-6月当季环比年率料下修为萎缩1.8%，初值为萎缩1.6%。

这将意味着第二季GDP较前季下滑0.4%，与初值一致。

调查还显示，GDP的重要组成部分--资本支出--可能会下修至下滑0.8%，初值则为下降0.1%。

日本内阁府将在周一2350 GMT公布第二季GDP修正数据。

7月核心机械订单料为增长3.7%，6月则为大幅下滑7.9%。核心机械订单波动很大，被视为是预测未来6-9个月资本支出的可靠指标。

调查显示，核心订单料较上年同期上升10.5%，6月为同比上升16.6%。

“企业获利坚实，日圆疲弱促使一些企业将生产转回日本，这可能会有助于资本支出的复苏，”信金中央金库的一位分析师在调查中说。

内阁府将于周三2350GMT公布机械订单数据。

日本经常帐数据将于周一2350GMT出炉。7月经常帐料为盈余1.715万亿日圆(143.8亿美元)。

这料是经常帐连续第13个月录得盈余，因外国观光客数增加帮助改善服务帐，而进口下降料使贸易逆差收窄。

路透调查还显示，8月国内企业物价指数(CGPI)料较去年同期下降3.3%。7月为下滑3.0%。(完)

(编译 张涛/王洋/张若琪 审校 蔡美珍/杜明霞)

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