调查：日本今年可望循序复苏

7月11日在东京银座商业区拍到的图片。 REUTERS/Toru Hanai

* 日本本财年经济可望顺利成长，但2014/15年增长料放缓

* 核心消费者物价增幅料低于日央行预期

* 日央行2014年中以前可能增加资产购买规模--经济分析师

路透东京8月20日 - 一项路透调查显示，拜公共工程项目和强劲的消费者支出之赐，日本今年经济料维持在循序复苏轨道，但下个财年复苏速度或放缓，因可能受预计的消费税上调的打压。

然而调查显示，消费者物价料低于日本央行的目标，而央行明年中以前扩大资产购买的机率达60%。

路透对21位分析师的调查显示，预测截至2014年3月的本财年日本经济增长2.6%。该调查是在8月13-16日进行的，与7月获得的路透调查结果几无差别。

下一财年经济成长率料放缓至0.6%，因计划于2014年4月将消费税从5%上调至8%，这将放缓消费者支出。在上月调查中，分析师预计下一财年经济成长率为0.5%。

“2013年政府支出和消费将带动经济成长，而在2014年出口和资本支出将成为主动力，”美银美林证券首席日本分析师Masayuki Kichikawa称。

“受汇率和失业因素影响，将有些波动，但通胀率有可能触及约1%的水平。”

根据调查，扣除预计上调消费税计划的影响后，日本截至2014年4月止财年的核心CPI将增长0.9%，2015财年亦将增长0.9%。

而日本央行对上述两项数据的最新预估分别为增长1.3%和增长1.9%。

日本央行4月时大胆改革货币政策，试图让该国摆脱15年之久的温和通缩困境。

央行的目标是未来两年左右通胀率达到约2%，但路透调查与日本央行预估之间存在的差距显示出分析师对该目标能否实现持怀疑态度。

据17位受访分析师的预估中值，日本央行有60%的机率会在2014年中以前进一步放宽货币政策。

调查显示，若日本央行再次放宽政策，可能会把资产购买规模扩大10兆(万亿)日圆，并专注于买进上市交易基金(ETF)。

根据日本央行4月宣布的新政策框架，该央行拟每年将基础货币扩大60-70兆日圆。

日本央行承诺每年买进公债50兆日圆，购买1兆日圆ETF以及300亿日圆房地产投资信托。(完)

(编译 张若琪/于春红/王翔琼/隋芬; 审校 艾茂林/蔡美珍/石冠兰)

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