（更正）调查：中国10月官方制造业PMI料升至分水岭上方

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
(更正:公布时间11月1日应为"周四",非"周一",内文首段应为"10月",非"9月")
* 公布项: 中国10月官方制造业PMI
* 公布时间: 11月1日(周四) 约9:00
* 路透预估中值: 50.3
预估区间: 49.5 ~ 51.0 (14家受访机构)
* 历史数据: 9月--49.8; 8月--49.2; 7月--50.1; 6月--50.2
重点关注:
接受路透调查的14位分析师预估中值显示,中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料告别此前两月的萎缩区域,升至荣枯分水岭上方的50.3,从而为中国经济企稳回升的态势再添证据.
随着前期密集的"稳增长"措施逐渐发挥效应,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好於预期,工业企业利润也在9月由跌转升,10月汇丰制造业PMI初值在新订单带动下大幅回升.
浙商证券宏观经济分析师郭磊认为,从中游资本品价格和产量等中观数据看,内需维持着弱复苏态势,其背後应该主要是基础设施投资的拉动;而波罗的海乾散货运价指数(BDI)和出口集装箱数据显示,外需也维持着景气度的季节性反弹.
"我们判断10月PMI会继续回升,而前期的汇丰初值也基本验证了这一点,预计中采也不会有意外."浙商对PMI的预估为50.4.
稍早公布的汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处於荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,从上月的47.9升至49.1.
海通证券宏观分析师高远称,工业品价格近期止跌,企业去库存行为减弱,需求端有所企稳,因而生产改善较为明显,工业增加值数据也出现见底反弹的迹象.他对10月PMI的预估为50.1.
周末的9月工业企业利润逆转此前五个月同比跌势,上升7.8%.对此高盛高华分析师宋宇等发表评论称,尽管月度利润数据波动很大,但外需逐步回暖,加之国内政策相对宽松,有助於中国整体经济的复苏,预计今年四季度工业企业利润还会进一步上升.
路透在三季度宏观数据後对27家机构的调查结果显示,中国四季度经济增速料升至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.
以下是各机构给出的10月官方PMI预估详情:
美银美林 50.2
中金 50.3
Forecast PTE 50.4
国泰君安 50.2
海通证券 50.1
华宝信托 50.2
兴业银行 50.3
ING金融市场 50.5
民生证券 51.0
国海证券 50.2
申银万国 49.5
渣打银行 50.3
瑞银(UBS) 50.0
浙商证券 50.4
------------------
中值 50.3
9月数据 49.8(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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