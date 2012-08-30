调查：分析师上调今明两年油价预估

8月8日在奥地利维也纳附近拍到的一处炼油厂。 REUTERS/Herwig Prammer

* 布兰特原油2012年料为平均每桶109.50美元(7月调查预估为108.30美元)

* 美国原油2012年料为每桶95.90美元(7月调查预估为95.40美元)

* 布兰特原油2013年料为每桶107.20美元(7月调查预估为106.50美元)

* 美国原油2013年料为每桶99.50美元(7月调查预估为98.90美元)

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路透班加罗尔8月29日电---路透调查显示,分析师上调今明两年的油价预估,这是基於供应疑虑和新一轮货币政策刺激的预期.刺激政策可望改善经济成长前景.

这项路透每月油价调查查访了28名分析师,其预估2012年布兰特原油每桶平均109.50美元,较7月调查上调1.20美元.

今年迄今布兰特原油每桶均价约112美元,高於2011年的111美元.

"我们已上修我们的近期预估,以反映油价持续受全球政策刺激预期和中东紧张形势疑虑的支撑."Capital Economics分析师Julian Jessop称.

"然而,年底前这些推动油价的因素应会逐渐消失,取而代之的,将是对全球经济和欧元未来重燃的疑虑."他补充表示.

调查预估布兰特原油2012年第三季将下滑至平均106.10美元,第四季则为106.50美元.

而2013年布兰特原油每桶均价料为107.20美元,较7月的预估上调0.70美元.26名分析师中,仅三名预计布兰特原油均价2013年跌破100美元.

路透调查还显示美国原油2012年均价料为95.90美元,较7月调查预估高了0.50美元.美国原油2013年则料为每桶99.50美元,较7月调查高了0.60美元.

"地缘政治和从各个央行注入系统的流动性增加应是让油价升高的因素,但市场(2013年)基本上看来不会很强."DNB分析师Torbjoern Kjus称.

Kjus表示他认为2013年起油价将开始走跌,这股趋势将持续到2020年.

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,油价在8月升至每桶117美元是受到暂时性的特殊因素影响,而非市场供应出现任何紧张.

"如果石油输出国组织(OPEC)的日产量维持在超过3,100万桶的当前水准,未来几季市场仍将供应过剩."Fritsch说.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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