调查：1月OPEC石油产出降至逾一年低位

* 日均供应下降9万桶,因伊朗、沙特和利比亚供应减少

* 伊朗供应12月反弹--消息人士

* OPEC日产出较2012年峰值下降120万桶

路透伦敦1月31日 - 一项路透调查周四显示,石油输出国组织(OPEC)1月原油产出下降至逾一年低位,因伊朗出口从12月意外高位下降,最大出口国沙特阿拉伯(沙乌地)亦进一步下调产出.

对油企、船公司、OPEC和顾问等消息人士的调查显示,OPEC日均供应从12月的3,062万桶降至3,053万桶.

OPEC日产出目前较2012年4月达到的峰值3,175万桶下降122万桶.

调查显示沙特在2012年最后两个月因国际需求低迷且国内电厂需求季节性降低而减产后,没有恢复产出.

"我认为沙特没有增产,因1月消费者需求减少,且国内消耗降低,"PFC Energy资深能源顾问Paul Tossetti称.

路透调查显示,12月OPEC总产量为2011年10月以来最低.OPEC一年之前设定3,000万桶的供应目标以来,目前的产出最为接近.

据路透的调查,沙特1月已进一步削减日供应量10万桶.该国12月削减供应支撑了市场,尽管沙特石油部一位高层顾问称,此举并非为了抬高油价.

伊朗1月石油出口较前月减少,不过是由远高于之前估计的12月数值下降.其12月日均出口约140万桶,高于先前估计的105万桶.

尽管欧美为遏止伊朗核计画而对该国实施制裁,但中国和印度、日本等国的强劲需求,及新油轮的添购,使伊朗去年底石油出口增加.

在其他OPEC成员供应变化中,利比亚产出也明显下滑.该国石油设备已成为抗议活动的焦点.利比亚Ras Lanuf炼油厂在一场罢工结束后,周三料恢复运作.

调查发现,1月OPEC供应的增加主要来自伊拉克和尼日利亚(奈及利亚).

伊拉克的南部集散点增加了出货.不过北方基尔库克(Kirkuk)原油的出口,仍因中央政府和库德斯坦地区的付款争议再起而受抑.

尼日利亚的日产出增加4万桶,从石油外溢、洪水和盗窃等引起的供应中断中恢复.经过两个多月后,意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)在1月解除了对布拉斯河原油出口的不可抗力情况.(完)

(编译 王丽鑫/张若琪; 审校 石冠兰/丁琦)

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