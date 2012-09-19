调查：第三季亚洲企业信心下滑 受全球增长疑虑打击

* 指数从69降至62,连续第二季下滑

* 中国、日本及韩国感受到全球放缓的痛楚

* 中国指数来到2009年开始调查以来最低

* 东南亚企业看好前景

* 国内消费增加协助提振东南亚

路透新加坡/新德里9月19日电---汤森路透/欧洲工商管理学院(INSEAD)今天公布的亚洲企业景气调查显示,大型企业信心连续第二季下降,受中国和日本等出口导向型经济体的拖累,而国内消费则帮助提振东南亚企业前景.

全球需求担忧冲击亚洲出口大国,其中汽车、科技及航运业是调查中看法最为黯淡的产业.与国内成长关联性较高产业则看法更为乐观.

第三季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从第二季的69跌至62,在2011年第一季触及80的高位.指数高於50显示整体前景乐观,低於50表明悲观.

调查结果显示出该地区整体经济趋势,东南亚国家表现远好於许多其他国家,因其国内需求升温.而外界广泛预期中国经济成长增速将在今年降至1999年以来最低.在中国,出口支撑着大约2亿个工作岗位.

私人银行Coutts的亚洲和中东投资总监Gary Dugan表示,"菲律宾、印尼和马来西亚等国的国内生产总值(GDP)预估大体上调,与全球其他地区不同."

"这些国家未受近期美国颓势的影响,下一波乐观情绪可能来自美联储政策,而且有望继续上调预估,且国际资金持续流入."

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.

该调查访问亚洲11个经济体的200家大型公司,收到97份回覆.

指数编纂在9月3-14日期间进行,涵盖汽车、银行、科技、资源和房地产等行业.

印尼和菲律宾在调查中的得分最高,为100,随後是马来西亚及新加坡.印度的指数为80.

相比较而言,中国企业景气则录得本调查2009年开始以来最低水平.景气指数为50,表明乐观及悲观看法势均力敌,低於第二季的55,显示中国企业认为政府为刺激经济而推出的多项举措迄今未带来什麽提振.

**东南亚增长情况**

东南亚企业受惠于海外投资及政府公共支出增加,相较于西方国家,东南亚政府预算情况要健康得多.这些均有助於提升快速增长的中产阶级的国内消费.

参与本项调查的泰国企业--全球最大金枪鱼罐头制造商Union Frozen Products Pcl TUF.BK亦表示乐观.该公司8月时维持2012年营收成长目标15%不变.

在新加坡,强劲的零售消费支撑了企业展望,例如该国第二大的电信商StarHub (STAR.SI).

"我们是以国内市场为重心的公司,这让我们处於更加有利的地位,"StarHub投资者关系主管Jeannie Ong说."过去几次景气向下时,我们都表现得还不错."

东南亚总体信贷创下1997年区域金融危机以来最高,当中有多数是来自於信用卡、汽车贷款及抵押贷款.

调查显示,亚洲地产业信心大幅改善,10家受访公司中有五家对前景发表乐观看法,其余业者则是持中性看法.新加坡及菲律宾开发商看法最为乐观.

投资人推动菲律宾.PSI及泰国股市.SETI今年表现位居全球前列,分别上涨22%及24%.MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨12%.

"我不认为有关欧洲的疑虑将会随着美联储政策而消散.原本可能流向欧洲的资金将来到亚洲.仍就有许多资金需要找到投资去处."Coutts的Dugan表示.

**日本方面看法悲观**

97家受访企业中,54家认为全球经济的不确定性是主要风险因素,其後15家企业称有"其他"风险,包括国内不确定因素以及油价.8家企业认为成本上升是他们面临的主要风险.

日本受访者对於景气看法为去年第四季以来最差.17家受访公司持中性看法,两家持悲观看法,有1家持乐观看法.

印度企业则较前季看法更为乐观.上周印度政府推出多项旨在提振成长的改革,包括开放超市产业给外资连锁业者,或已经进一步拉高企业信心.(完)

--编译 田建华/李婷仪/张明钧;审校 张涛/石冠兰/丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。