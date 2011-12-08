调查：投资人腰斩人民币部位 对韩元转为看多

路透新加坡12月8日电---周四公布的路透调查显示,过去两周投资人将中国人民币部位几近腰斩,降至一年多来最低,同时对韩元转为小幅看多.

此项调查在周三及周四访问10位分析师,结果亦显示,由於对欧洲的忧虑,投资人仍看空多数新兴亚洲货币.不过悲观程度低於两周前的上次调查.

汇市人士大砍人民币部位,降至2010年8月以来最低,在年底美元需求强劲时节,投资人出脱人民币.人民币周四连续第七个交易日触及交易区间下限.

但投资人对韩元变得稍微乐观,韩元是上周表现最佳的亚洲新兴货币.交易员表示,一个中亚国家的央行敲进韩元,以用於购买韩国债券.

调查显示,投资人大幅削减坡元及印度卢比的空头部位.

是项调查旨在评估当前八种亚洲新兴货币的仓位状况.这八种货币为:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索和马币.

10位分析师中有五位看多人民币,其余中性.11月23日公布的前次调查中,11位分析师中有七人看多人民币,四人持中性立场.

调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下:

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索

12月 8日 -0.45 -0.18 0.15 0.20 0.40 0.95 0.03 -0.15

11月23日 -0.80 0.73 0.66 0.11 0.55 1.91 0.68 -0.18

11月10日 -0.64 0.08 0.40 0.04 0.29 1.48 0.31 0.48

10月27日 -0.58 -0.68 -0.79 -0.40 -0.15 0.20 -0.13 -0.30

10月13日 -0.54 0.00 -0.21 0.19 0.19 0.61 -0.03 0.23

9月29日 -0.54 0.63 0.33 0.54 0.63 1.17 0.75 0.50

9月15日 -1.00 0.77 0.08 -0.04 0.81 1.60 0.25 0.17 (完)