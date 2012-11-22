调查：人民币多头押注跳升至10个月高位

中国商务部长预计今年消费保持快速增长 外贸形势依然严峻复杂
路透北京2月21日 - 中国商务部长高虎城周二表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多；今年消费预计还会保持快速增长态势。
路透班加罗尔/新加坡11月22日电---路透调查显示,过去两周人民币的多头押注跳升至1月中以来最大.同时,投资人进一步增加韩元多仓至两年多来最高水平.
市场人士仍乐观看待大多数新兴亚币的前景,寄望美国政界可达成协议避免财政危机.近来的经济数据显示中美经济有回温迹象.
不过,投资人本月稍早仍稍稍减持大多数其他亚币多仓,以提防亚洲国家的央行干预阻升本币.
路透在周三及周四访问15位外汇分析师的结果显示,人民币多仓增加一半,至今年最高.
尽管中国央行试图遏制人民币涨势,但人民币汇价上周仍冲至纪录高位,因迹象显示中国经济复苏,而且国内企业解除美元持仓.
不过对印度卢比的看法则趋於黯淡,净空仓约为两周前的五倍.
看空印度卢比的押注目前升至6月底以来最高水平,曾经一时的乐观看法仅属短暂,印度曾在9月宣布经改,以吸引外资并重振经济成长.
菲律宾披索是今年迄今表现最佳的亚币,但路透调查显示其多头部位稍有减少,但仍接近於三个月高点.
路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.
调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.
正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31
11月8日 -0.75 -1.47 -0.63 0.72 -0.60 0.16 -0.38 -1.12 -0.34
10月25日 -0.86 -1.05 -0.65 0.89 0.08 -0.18 -0.45 -0.85 -0.44
10月11日 -0.79 -0.57 -0.49 1.07 -0.21 -0.34 -0.18 -0.49 -0.12
9月27日 -0.63 -0.79 -0.73 0.67 -0.52 -0.89 -0.35 -0.59 -0.12
9月13日 -0.59 -0.83 -1.03 0.17 -0.82 -0.25 -1.00 -1.13 -0.73
8月30日 0.07 -0.42 -0.05 0.70 -0.15 0.08 -0.44 -0.20 -0.04
------------------------------------------------------------------------(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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