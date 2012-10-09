调查：人民币未来走势将受贸易数据所左右

* 预计人民币兑美元未来12个月小涨0.9%至6.23元人民币

* 预计人民币兑美元三个月後跌至6.30,六个月後回升至6.29

路透北京10月9日电---最新进行的路透调查显示,中国人民币兑美元到年底时料将微幅下跌,接着应该能返回升值道路,未来12个月约能升值近1%.

20位受访分析师的预测值中值显示,人民币兑美元到2012年12月末时料贬值至6.30元人民币,但是到2013年9月末时将回头升值,来到6.23元.人民币兑美元目前报6.2852.

上次调查是在三个月前进行,期间人民币兑美元上涨约1.3%,目前汇价较分析师的预估值略高一些,尽管期间经济数据恶化,且宏观政策面更加宽松.

分析师表示,明年的经济数据必须强劲,才能支持人民币的升值,尤其是贸易数字.中国最大的外国客户是欧盟,但後者蒙受债务危机打击,需求直线下降.

"中国出口近期疲弱,政策重点越来越放在支持出口上,这促使我们维持六个月後美元兑人民币汇率将不变的预期,虽然我们的汇率研究小组认为期间美元会升值,"高盛分析师在发布给客户的研究报告中说.

"我们预计到明年年中时,人民币兑美元将再度开始温和升值(年率为2%),到时候外部需求料将改善,将更有利於中国出口,"他们又称.

高盛预测人民币兑美元汇率到今年年底时最低可能降至6.34,但12个月後料为6.28.

中国经济增长已经连续六个季度放缓,本月稍晚将公布最新数据,分析师预计数据将显示经济疲弱将延续至第七个季度.

法国农业信贷银行策略师Dariusz Kowalczyk认为,当经济明显已从低点反弹时,人民币应会开始走强,因为出口商开始把更多的美元兑换为人民币.

"这个过程可能已经开始,"Kowalczyk在给客户的研究报告中写道.他预计今年第四季人民币需求上升,到年末时可能把汇价推高到6.30.

这应当为人民币在2013年升值2%打下基础,兑美元涨至6.17.(完)

--编译 沈以文/李春喜;审校 王洋/蔡美珍

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