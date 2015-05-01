路透调查：欧洲投资人转趋谨慎 减持股票仓位

* 希腊退出欧元区、中国和美联储是投资人不安的因素

* 持仓转向现金和债券

路透伦敦4月30日 - 路透调查显示，欧洲投资人开始布局投资组合以防范市场震荡，紧盯希腊退出欧元区的可能性和中国经济动能减退。

路透本项月度调查访问了17位欧洲投资经理，他们平均建议4月全球股票配比下降至48.8%，低于3月时创下的多年高点49.2%。

调查显示，欧洲投资人把大多数出脱股票仓位的资金转至避险性质的现金和债券，市场认为现金和债券可以避开市场动荡。现金配比从3月的6.1%上升至6.9%。债券曝险部位从36.7%增加至37.3%。

“最大的风险仍是中国经济循环的硬着陆，但中国当局正放松货币政策以遏制危险。希腊是否退出欧元区也还是风险事件，但系统性影响将较小，不过可能对欧洲股市造成暂时性伤害，”Natixis Asset Management资产配置分析师Raphael Gallardo说。

投资者还说，美国调整货币政策时机失当的可能性，也是市场面临的一个风险。外界预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年稍晚升息。

相对于美国今年可能升息的前景，欧洲、日本及中国却是在放松政策刺激经济成长。这可能导致许多投资者偏好美国以外地区的资产，期望政策将提振市场。

“我们把投资组合侧重在北美以外的市场，我们认为那些市场更具价值吸引力，且央行也承诺放宽政策，”瑞银全球资产管理分析师Boris Willems说。

欧洲央行目前实施的购债计划利好固定收益。根据本项调查，欧洲投资者债券配比为去年12月以来最高。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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