调查：多数交易商预计欧元区货币市场流动性充沛

路透班加罗尔6月17日 - 路透周一公布了对欧元区货币市场交易商的调查，其中多数人士认为，欧元区货币市场过剩流动性至少未来三个月将持于2,000亿欧元以上。

欧洲央行总裁德拉吉2月时曾表示，除非银行业过剩流动性降至2,000亿欧元以下，否则他预计市场利率将不会有上升的压力。

周一过剩流动性为约2,950亿欧元，使市场利率低于欧洲央行的0.5%再融资利率。

22位交易商中的19位预计，至少第三季末前过剩流动性将一直高于2,000亿欧元。

余下三位交易商表示，届时过剩流动性将低于2,000亿欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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