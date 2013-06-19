调查：多数初级交易商预期美联储将于今年缩减购债规模

路透纽约6月19日 - 路透调查结果显示，几乎所有华尔街的顶级债券交易商均认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会在今年底开始缩减买债，只有一家债券交易商预期开始在明年第一季实现。

在17家与美联储有直接往来业务的初级交易商当中，大多数认为美联储将会在9月开始缩减买债。

美联储周三表示，自去年秋季以来，美国经济与就业市场前景面临的风险已经降低，但由于失业率仍居高不下，因此将会维持每个月850亿美元的购债规模。

美联储主席伯南克承认，通胀率仍远低于该行2%的目标水准，并将物价压力较低归因于暂时性的影响因素。

“他们没有确认通胀预期下降指明了其倾向。他们更愿意缩减而非增加购债计划力度，”瑞士信贷美国分析师Dana Saporta称。

Saporta对美联储缩减购债规模的时间预期最早，称央行将在7月动手。受访者的预估区间落在2014年第一季之前。

初级交易商预估，美联储起初将每月减少购债100-280亿美元，预估中值为200亿美元。

所有受访者均预期，联储将在明年彻底结束量化宽松计划。15家初级交易商预计央行将在2015年首次升息，一家认为是在2016年初。(完)

(编译 张铭钧/徐文焰；审校 于春红/王丽鑫)

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