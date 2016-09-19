英国企业在公投脱欧后下调资本支出计划--调查

路透伦敦9月19日 - 莱斯银行周一公布的一项调查显示，英国企业在该国公投脱欧后的一个月中下调投资计划，进一步显示脱欧可能对经济造成长期影响。

莱斯银行称，该行的整体企业信心指数降至四年低位12%，1月时为38%。该指数对1,500家企业的预期营收、订单和获利进行平均。

受访企业多数为中小型企业，预计出口下降，招聘或提高资本支出的可能大幅下降。

服务业企业受创最严重，信心指数平均下降30点。

“脱欧给企业带来一定程度的不确定性，英国需要确定与欧盟未来关系的最佳模式，这种不确定性可能在可见的未来持续，”莱斯银行中小企业银行业务负责人Tim Hinton称。

调查是在7月4日-29日间进行，大部分涵盖时间是在特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)7月13日接任英国首相之后，特雷莎梅上任有助金融市场沉淀了此前因英退公投而导致的一些不安情绪。

莱斯的调查称，信心滑落最多的是在投票希望英国续留在欧盟的地区；而在投票退欧的威尔士，企业称前景改善。

之前由会计事务所及行业组织所做的调查显示，今明两年企业投资可能减少，因企业等待厘清英国与欧盟未来的关系；英国央行也传达了类似讯息。

周一另一项由地产网站Rightmove公布的调查显示，8月7日-9月10日间，英格兰及威尔士房屋要价略微复苏，增长0.7%。此前两个月下降了2%；不过这个增幅低于2014和2015年同期录得的增长0.9%。(完)