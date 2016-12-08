英国11月房价与企业招聘持续表现强韧 无视退欧公投影响--调查

路透伦敦12月8日 - 周四的调查显示，11月英国房价触及七个月高点，企业也聘雇更多工人，表明英国经济在退欧公投五个月后保持韧性。

英国皇家测量师学会(RICS)表示，11月房价差值升至正30，高于10月的正23，也高于路透预估的正26。

不过，RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示，潜在买家数量仍不多，市场复苏可能较为温和，因为英国经济前景存在不确定性。

多数地区房价皆上涨，但伦敦下跌，不过跌速较近几个月放慢。未来一年伦敦房价上涨的预期仍然较低，因为对投资型购房以及高价房的课税上调，持续构成压力。

英国招聘与就业联合会(REC)周四公布的另一份报告显示，11月企业聘雇正式员工的增速为2月来最快。临时员工的聘雇也增加。

正职员工起薪增速为六个月来最快。

“英国所有地区的招聘人员皆表示需求增加，因此企业显然在继续设法增招员工，”REC执行长Kevin Green表示。(完)