英国11月房价与企业招聘持续表现强韧 无视退欧公投影响--调查

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月8日 - 周四的调查显示，11月英国房价触及七个月高点，企业也聘雇更多工人，表明英国经济在退欧公投五个月后保持韧性。
英国皇家测量师学会(RICS)表示，11月房价差值升至正30，高于10月的正23，也高于路透预估的正26。
不过，RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示，潜在买家数量仍不多，市场复苏可能较为温和，因为英国经济前景存在不确定性。
多数地区房价皆上涨，但伦敦下跌，不过跌速较近几个月放慢。未来一年伦敦房价上涨的预期仍然较低，因为对投资型购房以及高价房的课税上调，持续构成压力。
英国招聘与就业联合会(REC)周四公布的另一份报告显示，11月企业聘雇正式员工的增速为2月来最快。临时员工的聘雇也增加。
正职员工起薪增速为六个月来最快。
“英国所有地区的招聘人员皆表示需求增加，因此企业显然在继续设法增招员工，”REC执行长Kevin Green表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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