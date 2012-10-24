调查：受消费者支出回升提振 美国第三季GDP增幅料升至1.9%

* 第三季GDP环比年率料为增长1.9%

* 消费者支出和库存料提振经济增长

* 房地产业提供支撑,但企业支出和贸易拖累经济增长

* 经济增速尚不足以压低失业率

路透华盛顿10月23日电--消费者支出近期回升可能会提振美国第三季经济增长,但增长步伐可能太低,使人无法冀望居高不下的失业率很快会进一步大幅下滑.

据路透调查访问的分析师预计,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率可能为增长1.9%,增幅高於第二季的1.3%,但分析师认为,美国经济必须连续数季增长2.5-3%,方能明显降低失业率.

美国商务部将於周五1230GMT公布GDP数据,仅约一周後美国便将迎来总统大选.

现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼目前的支持率旗鼓相当.经济形势将是11月6日大选的关键,但商务部报告可能不会有太大影响,因为其不会显示出基本面形势出现大的变化.

汽车消费、苹果公司(AAPL.O)的iPhone 5热销在第三季末提振了消费者支出,料会支持第三季GDP增长.此外,房屋建筑强劲增加也会给经济增长带来帮助.

第三季消费者支出料增长至少2%,上季为增长1.5%.消费者支出在美国经济活动中约占70%的份额.

**报告不会改变美联储立场**

虽然失业率已自2009年10月的峰值10%下降2.2个百分点至7.8%,但下降的原因是许多美国人放弃了寻找工作.

自2007-09年经济衰退结束後,美国经济增幅一直难于突破2%,增长过於缓慢从而无法创造足够多的就业岗位来降低失业率.

第三季GDP报告料不会与上述情况有很大出入,而这应该会使美联储维持其超宽松货币政策立场.美联储官员在周二召开了为期两天的例行会议,预计政策不会出现重大调整.

"经济成长不足以令失业率明显下降,这将使美联储继续其开放式(量化宽松)计划.我们认为直到2013年中期,GDP成长势头才会增强,"PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher说.

尽管预期经济表现将较前季有所改善,但如果新增就业未见明显上升,经济成长的构成可能相当不令人满意,而且消费者支出的速度可能无法维持在一定水准.

股价高企和房价持坚都使家庭更略微愿意负担新债,这支撑了消费者支出.薪资温和增长亦提供了支持.

**库存是变数**

库存仍料将为第三季GDP成长贡献一部分力量.但鉴於美国中西部地区谷物和玉米受旱灾影响,农业库存减少,因此库存仍是一个变数.

除旱情之外,虽然经济前景高度不确定,企业似也并未减少库存.

不包括库存在内,GDP报告可能显示内需仅有微幅增长.

企业支出可能会萎缩,或将为2011年第一季以来的首次.

此外全球性需求放缓,特别是中国和欧洲,或将削弱美国出口.这也可能导致贸易逆差,增加GDP成长的压力.(完)

--编译 许娜/梁睿雪;审校 李婷仪/张荻/于春红

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