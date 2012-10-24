调查：受消费者支出回升提振 美国第三季GDP增幅料升至1.9%

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 第三季GDP环比年率料为增长1.9%
* 消费者支出和库存料提振经济增长
* 房地产业提供支撑,但企业支出和贸易拖累经济增长
* 经济增速尚不足以压低失业率
路透华盛顿10月23日电--消费者支出近期回升可能会提振美国第三季经济增长,但增长步伐可能太低,使人无法冀望居高不下的失业率很快会进一步大幅下滑.
据路透调查访问的分析师预计,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率可能为增长1.9%,增幅高於第二季的1.3%,但分析师认为,美国经济必须连续数季增长2.5-3%,方能明显降低失业率.
美国商务部将於周五1230GMT公布GDP数据,仅约一周後美国便将迎来总统大选.
现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼目前的支持率旗鼓相当.经济形势将是11月6日大选的关键,但商务部报告可能不会有太大影响,因为其不会显示出基本面形势出现大的变化.
汽车消费、苹果公司(AAPL.O)的iPhone 5热销在第三季末提振了消费者支出,料会支持第三季GDP增长.此外,房屋建筑强劲增加也会给经济增长带来帮助.
第三季消费者支出料增长至少2%,上季为增长1.5%.消费者支出在美国经济活动中约占70%的份额.
**报告不会改变美联储立场**
虽然失业率已自2009年10月的峰值10%下降2.2个百分点至7.8%,但下降的原因是许多美国人放弃了寻找工作.
自2007-09年经济衰退结束後,美国经济增幅一直难于突破2%,增长过於缓慢从而无法创造足够多的就业岗位来降低失业率.
第三季GDP报告料不会与上述情况有很大出入,而这应该会使美联储维持其超宽松货币政策立场.美联储官员在周二召开了为期两天的例行会议,预计政策不会出现重大调整.
"经济成长不足以令失业率明显下降,这将使美联储继续其开放式(量化宽松)计划.我们认为直到2013年中期,GDP成长势头才会增强,"PNC Financial Services Group资深分析师Gus Faucher说.
尽管预期经济表现将较前季有所改善,但如果新增就业未见明显上升,经济成长的构成可能相当不令人满意,而且消费者支出的速度可能无法维持在一定水准.
股价高企和房价持坚都使家庭更略微愿意负担新债,这支撑了消费者支出.薪资温和增长亦提供了支持.
**库存是变数**
库存仍料将为第三季GDP成长贡献一部分力量.但鉴於美国中西部地区谷物和玉米受旱灾影响,农业库存减少,因此库存仍是一个变数.
除旱情之外,虽然经济前景高度不确定,企业似也并未减少库存.
不包括库存在内,GDP报告可能显示内需仅有微幅增长.
企业支出可能会萎缩,或将为2011年第一季以来的首次.
此外全球性需求放缓,特别是中国和欧洲,或将削弱美国出口.这也可能导致贸易逆差,增加GDP成长的压力.(完)
--编译 许娜/梁睿雪;审校 李婷仪/张荻/于春红
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