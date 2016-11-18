美国大选之后富裕投资者信心有所反弹--调查

路透纽约11月17日 - 根据瑞银美洲财富管理(UBS Wealth Management Americas)的一项调查，美国总统大选两周之前，半数富裕投资者非常担心股市会剧烈震荡，他们有的从股市撤出部分资金，有的把资金投向更保守的资产。

约三分之一投资者增持了现金，因而错失华尔街多年来最有利可图的一波行情。特朗普意外胜选后，道琼斯工业指数飙升至纪录新高，标普500金融指数也录得2014年10月以来最大周线涨幅。

当瑞银在11月8日大选之后一周针对这1,200名富裕投资者再次展开调查时，乐观情绪急剧升温，超过一半的投资者称，预计未来六个月标普500指数会带来正回报。

“在金融市场看来，对大选的担忧超过了大选结果本身，”瑞银美洲财富管理总裁Tom Naratil表示。“这是情绪化的决策。”

调查样本中，大约有三分之一支持特朗普，三分之一支持希拉里，另外三分之一拒绝说明把票投给了谁。(完)