美国大选之后富裕投资者信心有所反弹--调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约11月17日 - 根据瑞银美洲财富管理(UBS Wealth Management Americas)的一项调查，美国总统大选两周之前，半数富裕投资者非常担心股市会剧烈震荡，他们有的从股市撤出部分资金，有的把资金投向更保守的资产。
约三分之一投资者增持了现金，因而错失华尔街多年来最有利可图的一波行情。特朗普意外胜选后，道琼斯工业指数飙升至纪录新高，标普500金融指数也录得2014年10月以来最大周线涨幅。
当瑞银在11月8日大选之后一周针对这1,200名富裕投资者再次展开调查时，乐观情绪急剧升温，超过一半的投资者称，预计未来六个月标普500指数会带来正回报。
“在金融市场看来，对大选的担忧超过了大选结果本身，”瑞银美洲财富管理总裁Tom Naratil表示。“这是情绪化的决策。”
调查样本中，大约有三分之一支持特朗普，三分之一支持希拉里，另外三分之一拒绝说明把票投给了谁。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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