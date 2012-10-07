调查：美联储QE3规模料为6,000亿美元

* QE3规模预估值从2,800亿至3万亿(兆)美元不等

* 多数分析师预期美联储将在卖短买长(扭转操作)後直接购买公债

路透纽约10月5日电---据周五进行的一项路透调查,美国联邦储备委员会(美联储,FED)将在最新的第三轮量化宽松(QE3)计划中买入总计6,000亿美元债券,并可能在卖短买长(扭转操作,twist operation)於12月结束後直接买入公债.

43位受访分析师对美联储QE3最终规模的预估值,从2,800亿美元至3万亿美元不等.

不过预估中值与9月14日路透针对52名分析师进行的调查持平,联储在9月13日宣布推出QE3.

美联储已经表示,该计划没有规模限制,将一直持续到就业市场前景"实质性"好转.

此次调查前,政府周五公布9月失业率意外降至7.8%,为2009年1月来最低.

美银美林的资深分析师汉森(Michael Hanson)说道,9月的就业报告"向着正确的方向迈进,但认为美联储会基於今天的数据就做出政策调整还言之过早."

此项调查中,13家初级市场交易商的预估中值认为,QE3总规模料为7,500亿美元,亦与9月14日的调查结果相同.

38位分析师的预估中值显示,失业率要降至7%,美联储才会考虑结束QE3.但有几位分析师强调,美联储并没有设定失业率目标,称联储将关注的整个就业状况.

"美联储并不是着重在某个失业率水平.QE3是同就业市场的前景相关联,只有他们预期就业市场出现持续且明显的改善,才会叫停该措施."野村证券首席美国经济分析师Lewis Alexander说道.

48名受访分析师中有40名表示,美联储将在12月结束卖短买长操作後直接购买公债.

目前在QE3计划下,美联储只购买抵押贷款支持证券(MBS).

"单凭9月(非农就业)报告不太可能影响美联储计划,"巴克莱资本的首席经济分析师Dean Maki称,"如果未来两个月进一步明显下滑,就可能影响到美联储将卖短买长操作转变为直接购买公债的决定."

在前两轮量化宽松举措中,美联储共买入2.3万亿美元MBS和公债.(完)

--编译/审校 徐文焰/孙茉莉/程琳/张荻

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