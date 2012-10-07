调查：美联储QE3规模料为6,000亿美元

焦点：美国在华企业态度转变 支持特朗普政府采取更强硬立场
路透北京2月15日 - “互惠”成了美国在华企业的新流行词。一些行业领袖表示，他们欢迎特朗普政府在打开中国市场方面采取更加强硬的立场。
* QE3规模预估值从2,800亿至3万亿(兆)美元不等
* 多数分析师预期美联储将在卖短买长(扭转操作)後直接购买公债
路透纽约10月5日电---据周五进行的一项路透调查,美国联邦储备委员会(美联储,FED)将在最新的第三轮量化宽松(QE3)计划中买入总计6,000亿美元债券,并可能在卖短买长(扭转操作,twist operation)於12月结束後直接买入公债.
43位受访分析师对美联储QE3最终规模的预估值,从2,800亿美元至3万亿美元不等.
不过预估中值与9月14日路透针对52名分析师进行的调查持平,联储在9月13日宣布推出QE3.
美联储已经表示,该计划没有规模限制,将一直持续到就业市场前景"实质性"好转.
此次调查前,政府周五公布9月失业率意外降至7.8%,为2009年1月来最低.
美银美林的资深分析师汉森(Michael Hanson)说道,9月的就业报告"向着正确的方向迈进,但认为美联储会基於今天的数据就做出政策调整还言之过早."
此项调查中,13家初级市场交易商的预估中值认为,QE3总规模料为7,500亿美元,亦与9月14日的调查结果相同.
38位分析师的预估中值显示,失业率要降至7%,美联储才会考虑结束QE3.但有几位分析师强调,美联储并没有设定失业率目标,称联储将关注的整个就业状况.
"美联储并不是着重在某个失业率水平.QE3是同就业市场的前景相关联,只有他们预期就业市场出现持续且明显的改善,才会叫停该措施."野村证券首席美国经济分析师Lewis Alexander说道.
48名受访分析师中有40名表示,美联储将在12月结束卖短买长操作後直接购买公债.
目前在QE3计划下,美联储只购买抵押贷款支持证券(MBS).
"单凭9月(非农就业)报告不太可能影响美联储计划,"巴克莱资本的首席经济分析师Dean Maki称,"如果未来两个月进一步明显下滑,就可能影响到美联储将卖短买长操作转变为直接购买公债的决定."
在前两轮量化宽松举措中,美联储共买入2.3万亿美元MBS和公债.(完)
--编译/审校 徐文焰/孙茉莉/程琳/张荻
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路透北京2月15日 - “互惠”成了美国在华企业的新流行词。一些行业领袖表示，他们欢迎特朗普政府在打开中国市场方面采取更加强硬的立场。
（因译文有误，小标上方第三段应为“预测今年美国经济增速顶多能达到3%或稍低，”非“预计今年美国经济增速在3%或稍往下，是预测值最高的”）
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