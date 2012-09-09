调查：美联储9月再推QE3的机率跳涨

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 疲弱的就业数据增强了对QE3的预期
* 中值预估显示9月推出QE3的机率为60%
路透纽约9月7日电---路透调查显示,因8月就业数据颇令人失望,美国联邦储备委员会(美联储,FED)下周再推出买债措施的机率已经跳升.
受访的59位分析师预估中值显示,美联储在9月12-13日议息会议上推出第三轮量化宽松政策(QE3)的机率有60%.
之前路透在8月24日对61位分析师调查结果显示,下周祭出QE3的机率为45%.
劳工部周五公布,8月非农就业岗位仅增长9.6万个,远低於降低失业率所需的水平,分析师最初预期8月就业增长12.5万个.
RBC Capital Markets驻纽约首席美国经济分析师Tom Porcelli说道:"若美联储内部对下周是否宣布新一轮QE还有疑虑的话,那麽疲弱的8月就业报告一定会让他们下定决心."
在此次调查中,直接与美联储进行交易的14家初级市场交易商的预估中值显示,下周祭出QE3的机率为68%.还有三家初级交易商认为下周宣布QE3的机率超过50%.
外界对美联储将祭出更多刺激措施的预期本已升温,周五的就业报告进一步增强了这种预期.
巴克莱资本国际驻纽约首席经济分析师Dean Maki说道:"美联储主席贝南克在杰克森霍尔年会上就已经表明,若就业市场不能很快复苏,(美联储)将有必要采取进一步措施,而且量化宽松政策已经有效地刺激了经济活动."
"我们认为8月就业报告表明就业市场并没有改善,由此我们相信美联储将在下周的会议上推出QE3."Maki说道.
周五受访的52位分析师中,有36位预计美联储新一轮买债措施是开放式的,没有规模限制.
认为美联储会推出开放式购债的22位分析师中,对新购债措施初期规模的预估中值为每月700亿美元.
59位分析师中,49位预计美联储将把在2014年底前保持利率不变的承诺进一步延长.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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