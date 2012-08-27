调查显示美联储9月出台QE3的机率为45%

美元普涨 因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险
路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。
路透班加罗尔8月24日电---周五的路透调查显示,多数分析师预计美联储(FED)不会在9月会议上同意出台新一轮债券购买措施.
访问了61位分析师的调查显示,美联储在9月12-13日政策会议後宣布第三轮量化宽松(QE)措施的机率为45%.分析师预估值区间介於5-80%.
调查结果来自直接与美联储进行交易的17家华尔街初级市场交易商,以及来自全球主要银行的44位分析师.
美联储早前公布的7月31日-8月1日会议记录暗示,央行可能"很快"推出另一轮刺激性货币政策,除非美国经济大幅改善.
但自从该次会议後,已公布的一些美国经济数据好於预期,多数接受调查的分析师认为,下个月央行将静观形势变化,观待那股趋势是否会持续,而不会采取行动.
"数据已有改善.我们预计8月就业报告将稳健,并将显示第二季就业增长改善--这是8月美联储会议还没有出现的情况,"巴克莱资本首席美国经济分析师Dean Maki说.
"此外,相比前几次美联储推出量化宽松时的情况,现在的金融市场状况非常有利於经济增长."
预计QE3出台机率至少为50%的27位分析师对新购债措施规模的预估中值为6,000亿美元.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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