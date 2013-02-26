调查：2013年美国房市复苏料将进一步增强

* 2013年住房价格或将上涨4.6%

* 这是2008年10月以来最乐观的年度预测

路透2月25日 - 路透调查显示,2013年美国房市复苏料将进一步加强,分析师对于住房价格前景的看法为四年多来最为乐观.

尽管如此,并没有人预期房市即将步入又一个红火阶段,而是预测今年将继续稳步缓慢地回升.

房市是美国经济增长的关键动力之一,大部分分析师均认为,经济能否持续大幅回升取决于房屋市场的复苏情况.而在周一的调查中,复苏增强势头可见端倪.

25位接受调查的分析师表示,预期按Case-Shiller指数衡量的住房价格今年平均涨幅将达4.6%,较去年12月4%的调查结果有所上升.

此次调查为2008年10月开始此项调查以来,结果最乐观的一次,当时美国经济正处于大衰退低谷之中.

2012年美国房市开始好转,住房价格和销量均上升,止赎案减少且可用存量收紧.分析师预测今年情况将基本相同.

"我们的确认为这是一次可持续的复苏,"伦敦Capital Economics的分析师Paul Diggle表示.

分析师预期,房价稳定将鼓励房屋买家和卖家重回房市.调查预估住房价格明年将上涨4%,与前次预测相同.

分析师亦提高了销量预测.2013年第一季成房销售年率预估被提高至493万户,前次预测为480万.销售年率料将在随后的几个季度增至500万户以上,高于12月预测结果.

然而,房市仍面临一系列障碍,可能防止其变得过热.

2012年第四季美国经济意外萎缩,虽然分析师预测该数据将被上修,但美国经济仍容易受到欧元区债务危机和本国正在进行的财政谈判影响.

如果经济再度下滑,可能会打击购房者兴趣.

止赎是另一项阻碍,尽管相较去年对此的忧虑要小一些.去年一些人预期大量廉价出售房屋将很快进入市场.(完)

(编译 王湄; 审校 张涛)

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