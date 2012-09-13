调查：美国通胀8月料将升高

分析：欧洲银行业苦熬数年 低利率隧道尽头终于在望
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
* 8月消费者物价料成长0.5%
* 汽油价格料助长通胀
* 核心物价料上涨0.2%
路透华盛顿9月12日电---美国通胀在8月可能升高,因汽油价格上扬,尽管基础通胀指标可能够温和,足以让美国联邦储备委员会(美联储,FED)倾向於更宽松的货币政策.
根据路透调查76位分析师所得预估中值,8月消费者物价指数(CPI)在7月持平後可能扬升0.5%.截至8月的一年,物价料上涨1.7%.
劳工部将在周五1230GMT时公布其通胀报告.
扣除食品和能源的核心物价在8月可能小幅增加0.2%,较上年同期则料成长2%.
後者备受美联储决策者的关注,美联储料将在周四放松货币政策以协助疲弱经济.
就算美联储决策者周四在两日会议後没有宣布买债计划,核心通胀温和上升将使美联储在今年稍後有更多宽松的空间.
"只要核心物价接近2%,基本上对美联储来说属中性水准,"汇丰分析师Ryan Wang表示.
根据能源资料协会(EIA),8月汽油价格上涨8%.美国和及盟友动用制裁来阻止伊朗出口石油,是推动油价上涨的原因.
油价高昂可能意味着美国家庭将必须缩减其他方面的开支.由於美国所消费的石油大都为进口,这表示进口将会增加,而国内生产总值的计算是减去进口.
商务部周五将公布零售销售数据,市场预期大都乐观.美国银行分析师Michael Hanson表示,这显示较高的汽油价格尚未令开支缩减.
根据路透调查,8月零售销售料将成长0.7%.
现在还不清楚汽油价格将处在高位多久.然能源价格持续升高,可能会导致更多通胀压力,而这可能唤起美联储的些许担忧,尤其是那些最为担心通胀的决策者.
由於就业市场如此疲弱,大多数分析师和投资者预期通胀增加是短期的.据克利夫兰联邦储备银行所算出的通胀预期指标,2013年8月前12个月的通胀率可能跌至1.2%.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福/巴黎2月17日 - 在2016年，因超低利率而受尽苦头的欧洲大型银行业者比前一年更多，但随着借贷成本升势有可能从美国扩散到欧洲，欧洲银行业者可能很快就要告别最黑暗时刻。
路透上海2月17日 - 中国央行本周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。
路透北京2月17日 - 上周末美日峰会顺利结束，两国首脑未大谈汇率问题，市场稍微松了口气，紧接着就迎来了美联储主席叶伦的“情人节表白”，她对加快升息步伐的一番暗示以及乐观的经济数据，共同推动美元创下三周高位。但终究美联储下次升息的时机还存在不确定性，对升息的预期随之降温，因此在美元已11日连涨的情况下，获利了结引领美元掉头向下，在周四创下逾两周最大单日跌幅。